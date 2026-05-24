我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Yabsley 指出，自己會投入遊戲開發的起因，來自於和母親一起玩《暗黑破壞神》。（圖／Blizzard官網）

從沒玩過遊戲的媽媽 為了兒子熬夜打到凌晨3點

▲《Heathen》以第一人稱視角為主，結合近戰肉搏、戰利品系統，以及危機重重的低下城。（圖／Christopher Yabsley YouTube）

《Heathen》走黑暗地城風 背後卻藏著超暖母子故事

獨立遊戲開發者 Christopher Yabsley 近日完成暗黑地下城遊戲《Heathen》製作，他透過影片分享心路歷程，提到開發遊戲的啟蒙，是自己小時候和媽媽一起玩《暗黑破壞神》的經歷，背後各種溫馨的故事受到網友熱議。Yabsley 指出，自己會投入遊戲開發的起因來自母親，1998年他在朋友家接觸《暗黑破壞神》後，被遊戲中各項挑戰吸引，隨後發現 PlayStation 版本《暗黑破壞神》支援雙人合作，回到自家就邀請媽媽一起探險。Yabsley 的媽媽過去從未接觸過遊戲，不過看見兒子透過遊戲斬獲的笑容與成就感，決定一起在《暗黑破壞神》中組成戰士與盜賊搭檔，兩人還曾一起奮戰到凌晨3點，途中不斷打怪、蒐集裝備，最終成功擊敗大Boss。這段過往經歷成為影響 Yabsley 一生的關鍵，他在影片中感性表示，「她其實只是想透過遊戲與我建立連結，但這段回憶我永遠都不會忘記」，且長大之後，媽媽一路上也都非常支持他的任何決定，就連這部開發者影片，展示圖片也是媽媽幫忙挑選。Yabsley 打造的獨立遊戲《Heathen》以第一人稱視角為主，結合近戰肉搏、戰利品系統，以及危機重重的低下城，整體風格和《暗黑破壞神》有異曲同工之妙，未來也將支援線上多人合作，雖然整體遊戲風格偏向黑暗，但背後故事卻令人感動。Yabsley 分享影片後，許多網友也對他的這段心路歷程感到欣慰，「這才是遊戲的純粹之處」、「好感人的故事，這遊戲必玩」、「我聽過無數和爸爸一起玩遊戲的故事，但和媽媽一起玩遊戲也太酷」、「最好的家長莫過於認同孩子興趣並陪伴。」