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高雄市前鎮區興仁公園23日傍晚發生一起幼童遭掌摑事件，警方獲報後，立即調派警力趕赴現場處理，並迅速掌握涉案女子身分，帶返派出所釐清案情，展現警方維護社會秩序及守護孩童安全的強硬態度。前鎮分局分局長黃元民強調，警方將持續加強興仁公園秩序維護，並配合權管機關不定時前往該處查察，以確保大眾休憩安全。經查，楊姓男子陪同妻子及年幼兒子於公園遊玩期間，孩童疑與方姓女子（年約46歲）發生言語互動，方女聲稱疑似遭孩童辱罵，情緒失控下竟徒手掌摑幼童左臉，造成臉部紅腫。楊男見狀立即上前制止且報警處理，並向警方表示孩童全程未與方女對話。警方到場後立即控制現場情勢，並將涉案方女帶返所釐清案情。家屬後續已帶孩童前往醫院驗傷，並將提出傷害告訴。黃元民也重申對於任何涉及未成年孩童之暴力行為絕不寬貸，後續將依相關事證依法調查，全案將依觸犯《刑法》傷害罪及《兒童及少年福利與權益保障法》等罪嫌移請高雄地方檢察署偵辦。