NBA東區決賽第三戰，克里夫蘭騎士隊在自家主場迎戰紐約尼克隊，終場以108：121慘敗，系列賽陷入0：3的絕望落後。比賽過程中，場邊名流雲集，曾獲NFL超級盃冠軍的球星凱爾西（Travis Kelce）攜手未婚妻流行天后泰勒絲（Taylor Swift）現身場邊。即便凱爾西試圖透過在鏡頭前豪邁「灌啤酒」來炒熱現場氣氛，卻完全無法挽救騎士隊在球場上軟弱無力的表現。紐約當地媒體《紐約郵報》記者Thomas Gamba-Ellis更直言不諱地毒舌開嗆：「克里夫蘭，就算凱爾西再怎麼努力喝酒，也救不了你們這群沒用的傢伙。」
凱爾西豪飲炒氣氛 泰勒絲扶額超無奈
在第三節結束、第四節即將開始之際，導播將鏡頭轉向場邊的凱爾西。這位俄亥俄州出身的明星球員在全場球迷的歡呼聲中，一口氣將整杯啤酒乾掉，並拉開外套展示內裡的騎士隊球衣與帽子，試圖為低迷的主場帶來一絲活力。然而，凱爾西的賣力演出卻顯得諷刺，因為他才剛喝完，騎士隊隨即在第四節開局被尼克連拿5分，防守端完全潰散。
鏡頭隨後也捕捉到一旁的泰勒絲，她似乎對未婚夫豪飲的行為感到有些無奈，不僅扶額搖頭，表情更是顯得相當尷尬，當時背景音樂還正好播放著她的熱門歌曲《…Ready for it》，形成了強烈對比。賽評李察·傑佛森（Richard Jefferson）甚至打趣道：「我不知道泰勒絲是否會喜歡看到他這樣狂喝啤酒。」
騎士遭尼克壓制 系列賽瀕臨淘汰
凱爾西的努力並沒有讓騎士隊球員受到激勵。這場勝利後，尼克隊已在系列賽取得3：0的絕對領先，距離打入NBA總冠軍賽僅差最後一勝。根據賽程，系列賽第四戰將於周二晚上繼續在克里夫蘭舉行，騎士隊若不能展現出不同於第三戰的競技水平，恐怕將面臨被對手橫掃出局的命運。
泰勒絲與凱爾西的未來動向
除了場邊的尷尬互動，這對明星情侶的動態也引發關注。據《Page Six》先前報導，泰勒絲與凱爾西預計將於今年7月3日在紐約市舉行婚禮。凱爾西雖然在今年3月曾傳出退休傳聞，但隨後他親自證實將會出征2026年賽季，並坦言泰勒絲對音樂事業的熱忱與努力，是他決定重返球場的一大動力來源。
對於騎士隊球迷而言，或許凱爾西與泰勒絲的出現是場上唯一的亮點，但比起明星的到訪，球迷更在乎的是球隊在決賽舞台上那慘不忍睹的防守與鬥志。如媒體所評，當一支球隊連場邊明星的鼓舞都無法轉化為贏球動力時，克里夫蘭的騎士時代，似乎已經到了該進行徹底重組的時刻。
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在第三節結束、第四節即將開始之際，導播將鏡頭轉向場邊的凱爾西。這位俄亥俄州出身的明星球員在全場球迷的歡呼聲中，一口氣將整杯啤酒乾掉，並拉開外套展示內裡的騎士隊球衣與帽子，試圖為低迷的主場帶來一絲活力。然而，凱爾西的賣力演出卻顯得諷刺，因為他才剛喝完，騎士隊隨即在第四節開局被尼克連拿5分，防守端完全潰散。
鏡頭隨後也捕捉到一旁的泰勒絲，她似乎對未婚夫豪飲的行為感到有些無奈，不僅扶額搖頭，表情更是顯得相當尷尬，當時背景音樂還正好播放著她的熱門歌曲《…Ready for it》，形成了強烈對比。賽評李察·傑佛森（Richard Jefferson）甚至打趣道：「我不知道泰勒絲是否會喜歡看到他這樣狂喝啤酒。」
騎士遭尼克壓制 系列賽瀕臨淘汰
凱爾西的努力並沒有讓騎士隊球員受到激勵。這場勝利後，尼克隊已在系列賽取得3：0的絕對領先，距離打入NBA總冠軍賽僅差最後一勝。根據賽程，系列賽第四戰將於周二晚上繼續在克里夫蘭舉行，騎士隊若不能展現出不同於第三戰的競技水平，恐怕將面臨被對手橫掃出局的命運。
泰勒絲與凱爾西的未來動向
除了場邊的尷尬互動，這對明星情侶的動態也引發關注。據《Page Six》先前報導，泰勒絲與凱爾西預計將於今年7月3日在紐約市舉行婚禮。凱爾西雖然在今年3月曾傳出退休傳聞，但隨後他親自證實將會出征2026年賽季，並坦言泰勒絲對音樂事業的熱忱與努力，是他決定重返球場的一大動力來源。
對於騎士隊球迷而言，或許凱爾西與泰勒絲的出現是場上唯一的亮點，但比起明星的到訪，球迷更在乎的是球隊在決賽舞台上那慘不忍睹的防守與鬥志。如媒體所評，當一支球隊連場邊明星的鼓舞都無法轉化為贏球動力時，克里夫蘭的騎士時代，似乎已經到了該進行徹底重組的時刻。
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