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▲張凌赫《凌探未來》以3集播映結束，有粉絲認為看不夠，才剛入坑就沒了。（圖／翻攝自微博）

由中國人氣男星張凌赫領銜參與的公益紀錄片《凌探未來》自開播以來話題不斷，他在片中拋下演員光環，親自走入一線能源與環保現場，知性又熱血的模樣吸引大批觀眾收看。隨著節目進展，《凌探未來》實際播出3集便宣布迎來大結局，讓無數深陷其中的粉絲感到強烈戒斷症，紛紛在社群上敲碗直呼看不夠，更疑惑表示：「不是應該有12集嗎？」、「3集根本不夠看，求拍第二季。」面對粉絲們的熱烈呼喚，張凌赫也在個人微博發文，與大家分享這次難得的跨界體驗。他坦言，自己曾經問過自己，如果當初沒有選擇當演員，現在會過著什麼樣的人生？而這次參與技術指導單位生態環境部對外合作與交流中心、主創團隊野生救援（WildAid）與 Discovery 探索頻道、播出平台嗶哩嗶哩聯手打造的紀錄片，恰好滿足了他的想像。張凌赫表示：「錄製過程裡，我去到平常沒有機會去的地方，跟著專業的工程師學習和工作，這種簡單純粹的狀態，讓我很放鬆。」張凌赫透露，真正接觸後才深刻體會到，一線能源工作與環保行動遠比想像中更加辛苦與枯燥。他在片中遇到了許多以前從未接觸過的無名英雄，例如長年駐守崗位、很少能陪伴家人，只能透過手機看看女兒影片來緩解思念的「魏船長」，以及充滿熱情的「王工」。張凌赫動容地說：「但我從沒在他們身上感受到負面的情緒，反而一直充滿幹勁。這讓我更理解，人在做自己真心熱愛的事時，是不會覺得辛苦的，我也是。」談到這次投身公益的初衷，張凌赫大方對長久以來支持他的粉絲告白，表示這幾年一直有感受到大家給他的力量，因此希望盡自己所能回饋社會。他期盼透過這部片讓大眾了解，能源轉型離我們並不遙遠，而是藏在隨手關燈、綠色移動、分類回收等每一個日常細微的小舉動中。看到許多觀眾因為看完《凌探未來》開始在生活中實踐低碳習慣，讓他欣慰直呼「這就是做這件事的意義」。