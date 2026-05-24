我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA東區決賽第三戰，克里夫蘭騎士隊在客場以108：121敗給紐約尼克隊，系列賽總比數來到令人絕望的0：3落後。這樣的戰況讓人始料未及，雖然賽前外界可能看好尼克隊的更多，但是騎士隊連敗三場，表現差得讓人意外。賽後，騎士總教練阿特金森（Kenny Atkinson）在賽後記者會上露出耐人尋味的微笑，似乎對於球隊糟糕的空檔把握度感到無奈，但仍對球隊的心理素質表示肯定，也直言系列賽尚未結束。阿特金森在賽後記者會中坦言，球隊今晚陷入了極大的苦戰。談及外線投籃失準的問題，他語帶無奈地表示：「我不知道原因，真的不知道。我們的出手機會品質其實相當不錯，但球就是投不進。」針對記者提問，阿特金斯坦言球隊這三場比賽的預期命中率高過對手，這顯示他們很多空檔機會比尼克隊更好，但就是沒能投進這些球，反觀尼克在這一場比賽投進許多高難度進球，得向對手脫帽致敬。他進一步分析，外線投籃的低命中率對騎士的防守造成了連鎖反應，「當球投不進時，我們被迫不斷地退防。這給我們的防守端施加了巨大的壓力，特別是面對尼克這樣一支進攻火力強大的球隊，我們在攻防轉換時疲於奔命，這極大消耗了主力球員的體能。」談到尼克隊的表現，阿特金森給予高度評價：「他們今晚在身體對抗強度和能量水平上，遠高於我們。他們從開局就施加極強的逼搶，防守時伴隨著大量的拉扯與干擾，這讓我們在應對時顯得非常掙扎。」此外，體能差距也是這場比賽的關鍵因素。阿特金森提到，尼克隊在系列賽期間享有較長的休息時間，反觀騎士主力球員累積的出場時間遠多於對手。「如果我是對方教練，我同樣會選擇用極限對抗與快節奏來消耗我們的主力，」阿特金森說，「我們顯然在回防速度上不夠敏銳，這也說明了體能消耗對球隊的影響。」在被問及0：3落後的下一步時，阿特金森強調全隊依然團結，不會輕言放棄。「現在唯一的目標就是先贏下一場。我不打算高談闊論未來會怎樣，我們必須為了團隊的自豪感和個人的尊嚴而戰。」針對主力球員疲勞的問題，阿特金森透露，球團會在接下來的24小時內進行深度評估，並考慮在第四戰擴大輪替陣容，將更多板凳球員納入抗衡體系，希望能藉此減輕主力負擔，並重新找回對抗能量。儘管形勢嚴峻，阿特金森仍堅持鼓勵球員繼續出手，「這些球員都是NBA等級的射手，如果因為幾次沒進就開始自我懷疑，情況只會更糟。我們必須果斷出手。」