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▲PSY在大巨蛋大跳，引發周遭居民怒轟：「整棟樓都在晃！」（圖／讀者提供）

韓國天王PSY日前登上臺北大巨蛋，參加《Channel B 棒球音樂祭》，演出過程中不只重現〈江南Style〉等經典歌曲，更邀全場觀眾一起大跳招牌「騎馬舞」，讓現場瞬間變成萬人派對，不過超嗨氣氛背後，卻意外掀起周邊居民不滿，有住戶表示當晚約晚間9點過後，附近大樓開始出現明顯晃動，甚至形容「整棟樓像地震一樣在震」，相關討論也迅速在Threads與社群延燒。有周邊居民發文指出，5月23日晚間9點起，大巨蛋周遭住宅陸續出現搖晃感，其中21:10、21:16與21:28左右最為明顯，而這幾個時間點，疑似都與現場大量觀眾同步跳動有關。居民表示，經過與現場觀眾比對時間軸後，發現幾次強烈震動幾乎都發生在全場一起跳舞、氣氛最瘋狂的橋段，因此質疑兩者存在高度關聯，也讓不少附近住戶相當憂心。部分居民更進一步指出，先前孫燕姿在大巨蛋舉辦演唱會時，並未出現類似震動情況，因此認為問題可能並非單純音量，而是與「大量觀眾同步跳動」有關，也有人提到日本搖滾天團ONE OK ROCK（OOR）先前在大巨蛋開唱時，也曾發生周邊住戶感受到晃動的情況，因此質疑場館結構是否本來就不適合高強度跳動型演出，相關言論曝光後也引發大量網友熱議。面對接連出現的震動問題，不少周邊居民也將矛頭指向台北市政府體育局與市長蔣萬安，認為官方至今仍未正面回應，有網友質疑既然已經不是第一次發生類似情況，相關單位就應該提出更完整的安全檢測與配套措施，而不是持續「裝沒事」，該名住戶更不滿表示：「憑什麼附近居民就要一直忍受這種狀況？」希望市府能正視問題，而非等爭議持續擴大。不過事件曝光後，網友意見也呈現兩極，有觀眾認為大巨蛋舉辦大型音樂活動本來就容易伴隨震動與噪音，不必過度放大；但也有人支持居民立場，認為若真的已影響居住安全，就應該進一步調查原因。尤其PSY當晚帶動全場大跳「騎馬舞」的畫面實在太震撼，也讓不少人開始討論：大巨蛋未來是否需要針對高強度演唱會建立更明確規範。對於臺北大巨蛋引發震動的問題，台北市長蔣萬安過去受訪時曾掛保證場館結構安全且不會發生震動，同時要求遠雄集團針對大巨蛋，落實場館周邊的震動監測，同時也要隨時與各活動主辦單位研議，在確保活動氣氛與不擾鄰之間取得平衡。