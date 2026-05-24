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效力於洛杉磯道奇隊的「令和怪物」佐佐木朗希於今（24）日掛帥先發交手密爾瓦基釀酒人隊。儘管首局遭遇亂流、因自身失誤與對手安打單局狂失3分，但他隨後展現恐怖的修正能力，連續解決10人次。最終佐佐木朗希主投5局飆出4次三振，率領道奇隊挺過危機，順利將本季第3勝收入囊中。他的鬼神變速球，更讓釀酒人隊總教練墨菲（Pat Murphy）在賽後心服口服地表示：「他真的太出色了。」此役首局，佐佐木朗希的狀況一度讓人感到心驚膽顫。一開賽他就被釀酒人隊頭號超新星喬里奧（Jackson Chourio）敲出二壘安打，隨後又被下一棒打者補上一支適時長打，道奇隊僅僅用了6球就陷入落後。隨後佐佐木朗希還發生失誤，單局慘掉3分，一度面臨提早下場的危機。在《NHK BS》擔任球評的前大聯盟外野手田口壯賽後分析表示：「第一局和第二局他確實投得比較掙扎，」但他對佐佐木朗希隨後的修正讚不絕口：「能夠在比賽中迅速站穩腳步並重新振作，這對他來說是巨大的進步。第3、4、5局，他完全是用壓倒性的氣勢在宰制對手。即便狀態不是最頂尖的，依然能把比賽帶向勝利，這會讓他更加充滿自信。」佐佐木朗希在度過2局下2人出局一、二壘有人的得點圈危機後，變身成紀錄製造機，從該局最後一個出局數開始，連續讓釀酒人隊10名打者無功而返。最精彩的對決出現在第5局，面對今天對他敲出2支二壘安打的釀酒人強打喬里奧，佐佐木朗希在關鍵時刻使出招牌魔球，用一顆高角度的指叉球直接讓對方揮空三振。完成了這個精彩的關鍵三振後，佐佐木朗希也帶著勝投資格退場。雖然這場比賽佐佐木朗希沒有投出瘋狂的K功，但高效率的配球策略讓敵軍總教練墨菲賽後大讚，坦言佐佐木展現了不同以往的強投風範：「佐佐木今天真的非常棒。他打了一場高效率的比賽，總是能在球數上取得領先。他的變速、慢速系列球種效果奇佳，雖然今天三振數不是特別多，但他總能在最需要的關鍵時刻祭出三振，尤其是第5局那次。他的投球策略真的太聰明、太有效率了。」佐佐朗希今天總計主投5局被敲4支安打、送出4次三振與2次保送，失掉3分，雖然開局投的不太穩定，但憑藉著後半段連續解決10人的壓制力，成功在客場獵殺釀酒人，收下寶貴的第3勝。