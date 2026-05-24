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洛杉磯道奇近日牛棚表現非常亮眼，在今（24）日的比賽過後，牛棚已正式打破隊史自1998年以來最長的連續33局無失分紀錄。這36局中，包括了原先史內爾（Blake Snell）先發，卻因身體不適臨時無法先發的比賽，今日道奇6局啟動牛棚，維西亞（Alex Vesia）接替投球，雖然開局送出保送但仍力保不失分，7局哈德森（Daniel Hudson）同樣用保送開局，但仍未讓對手得分，正式打破了球隊在1998年所締造的紀錄。史考特（Tanner Scott）和J.赫南德茲（Jonathan Hernández）依序守下8、9兩局，將隊史牛棚連續無失分的紀錄推進至36局。在本賽季道奇先發輪值狀況較穩定，投手狀況也理想的情況下，牛棚沒有過度操勞的情況下，交出了相較去年更穩定的表現。近期更是提供長達36局無失分的表現，讓投手調度上更加靈活。大聯盟歷史上最長的無失分紀錄是2016年由堪薩斯皇家隊牛棚創下的 41.1 局無失分，道奇牛棚若是能持續維持好表現將有望刷新大聯盟紀錄。