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阿妹床業沙鹿設新廠 目標「最懂台灣人脊椎」

投資台灣事務所日前通過3家企業擴大投資台灣，國際材料、故障分析閎康科技3度在台灣擴大投資，將在新竹縣市、台南市等7處實驗室增購先進檢測設備，投資金額約7億元，可新增208名就業機會。截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,754家企業投資約2兆6,515億元，預估創造16萬5,277個本國就業機會。閎康科技為材料分析、故障分析與可靠度分析領域的國際頂尖領導廠商，在全球共有16座檢測分析實驗室，主要服務半導體、平面顯示器、光電、封測、奈米元件等高科技產業，客戶總數高達8,500家以上，足稱產業界之研發服務中心。閎康科技為因應全球布局策略與精進核心技術，繼2020年、2021年申請根留方案後，決定第三度擴大投資，將在新竹縣市、台南市等7處實驗室增購先進檢測設備，投資金額約新台幣7億元，可新增208個就業機會。本次投資著重建構人工智慧檢測、數據分析管理決策平台與報告自動化等功能，朝向資訊系統化、製程標準化與產線自動化方向發展，亦持續關注能源使用效率，針對現有設備與作業流程進行優化，建立完整溫室氣體盤查機制。閎康科技將以智慧生產與永續經營為目標，持續打造高科技產業「最佳研發夥伴」的專業品牌，秉持著深耕台灣、放眼世界的決心，提供客戶最好的技術服務。另外，阿妹床業自台中市大甲區起家，累積近20年床墊產品代工經驗，現已成為全台逾1,290家實體家具通路與電商品牌的合作夥伴。未來將以「最懂台灣人脊椎的床墊工廠」為核心理念，逐步推動自有品牌發展，致力提升國人健康睡眠品質。因應營運成長與空間需求，阿妹床業規劃投資約6.1億元，於台中市沙鹿區興建新廠，將新增6個就業機會。新廠將導入AI視覺辨識系統、自動化機器人及大數據分析等智慧製造技術，整合倉儲、生產與物流流程，逐步建構高度自動化的智慧工廠，以提升生產效率、產品品質與整體營運效能。另將建置太陽能發電設備，提高再生能源使用比例，降低碳排放量。