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▲司令呂坤修偕金曲歌王翁立友共同切蛋糕，慶祝陸軍成立80週年生日快樂。（陸軍司令部提供）

▲金曲歌王翁立友登臺獻唱，以歌聲與民眾共享陸軍80週年喜悅。（陸軍司令部提供）

▲陸軍樂隊結合儀隊與打擊秀演出，以磅礡樂音展現國軍團結士氣與精神。（陸軍司令部提供）

▲活動尾聲施放璀璨焰火，點亮龍潭夜空，為陸軍80週年留下難忘回憶。（陸軍司令部提供）

為慶祝陸軍司令部成立80週年，23日晚間於大漢營區盛大舉辦「陸軍司令部80週年部慶音樂會」，首次以大型戶外音樂會形式開放民眾走入營區，邀請地方鄉親、官兵眷屬及社會大眾共同參與。活動由陸軍上將司令呂坤修主持，並以「陸軍80，創新蛻變」及「NEW ARMY NEW POWER」為主軸，透過軍樂演奏、歷史影像、官兵故事、新式戰力展示及璀璨焰火秀，展現陸軍守護家園80年的榮耀歷程與新世代部隊持續精進的堅定力量。呂坤修致詞時表示，感謝地方鄉親、各界貴賓及官兵眷屬長期對國軍的支持與鼓勵，因為有全民作為後盾，陸軍才能持續成長茁壯。他也特別向所有軍眷家屬表達感謝，正因家人的支持與體諒，官兵才能安心投入戰訓本務，共同守護國家安全與人民福祉。音樂會由陸軍樂隊結合管樂團、無限樂團及打擊秀等多元形式演出，並與陸軍儀隊共同呈現震撼舞臺效果。從節目架構、曲目編排到視覺設計，均歷經多次整合與討論，其中《戰力覺醒》打擊秀及原創作品《交響詩：忠誠軍魂》，充分展現官兵專業音樂素養與創作能量，讓觀眾看見國軍多元且充滿活力的一面。節目內容以「守護的精神」、「世代的報國信念」及「新陸軍新戰力」等單元串聯，從軍歌、官兵原創歌曲到經典金曲，透過音樂傳遞軍民情感。現場並邀請金曲歌王翁立友及南方二重唱登臺獻唱，以跨界合作方式拉近國軍與民眾距離，現場氣氛熱烈溫馨。音樂會同時透過歷史影像與旋律，帶領觀眾回顧古寧頭、一江山、大二膽及823砲戰等重要戰役，緬懷先烈犧牲奉獻精神；並結合救災、防疫等畫面，呈現官兵在第一線守護人民的身影。活動最後在生日祝福與璀璨焰火中圓滿落幕，不僅點亮龍潭夜空，也象徵陸軍承襲榮光、持續守護家園的使命與信念。