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遇難人數統計一變再變

山西省委書記喊徹查

中國山西留神峪煤礦22日晚間發生瓦斯氣爆事故，官方一度通報造成90人死亡，但之後下修為82死2失蹤128受傷。另外，礦井現場被踢爆在發生爆炸當下，有247人入井，但是煤礦管理方的入井人員公示牌上只登記了124人入井，實際下井人員近半數都未記錄在冊，顯示管理出現重大疏失。綜合中國媒體報導，目前事故救援工作仍在進行中，但是對於這起近17年來最嚴重的礦災，針對工安的質疑與究責已在多個層面迅速展開。有記者指出，根據規定，礦工入井時需要經過人臉識別，通過安全門、攜帶人員定位卡進行登記後才可入井。然而，爆炸發生當下，入井人員公示牌上顯示124人入井，但之後經過核實，實際入井人員為247人，將近半數人員都未登記，成為系統黑數，這也直接造成之後搜救工作與傷亡資訊掌握的一連串混亂。山西省長治市沁源縣政府應急管理局23日早上對這起礦災的通報稱死亡人數為8人，但在中國國家主席習近平做出重要指示，要查明事故原因並嚴肅追責後，短短兩小時內死亡人數急速飆升，央視23日下午一度報導稱已有90人遇難。不過，在深夜的新聞發布會上，遇難人數又下修至82人。對於死亡人數一變再變，地方官員解稱是說「現場混亂」導致。美國智庫亞洲協會政策研究所中國分析中心研究助理王晟宇認為，這起重大礦災顯示，山西煤礦行業在過去10幾年間，恐怕並未有效提升其安全治理的水準。發生事故的礦場「留神峪煤礦企業」負責人已被逮捕，事實上，去年礦場就因安全問題，兩度被行政處罰，共罰款約台幣23萬元。山西省委書記唐登杰、省長盧東亮表示，要堅決貫徹落實習近平總書記關於安全生產的重要論述和對長治市沁源縣煤礦瓦斯爆炸事故作出的重要指示精神，牢固樹立安全發展理念，深刻汲取教訓，堅持以案為戒、舉一反三，從嚴從實抓好安全生產工作，落細落實安全生產責任措施，堅決防範遏制重特大事故發生。山西當局承諾，會把搶救生命放在第一位，核清失聯人數，全力配合國務院調查組開展事故調查，深挖徹查事故原因，依法依規依紀嚴肅追責問責，及時回應社會關切。