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▲史都華年輕時相當帥氣。（圖／翻攝自IMDb）

加拿大影壇驚傳命案！曾演出Netflix影集《維琴河》的45歲加拿大男星史都華麥克林（Stewart McLean），自5月15日起失蹤8天後，遺體後來在卑詩省獅子灣社區被尋獲。加拿大綜合凶殺案調查小組（IHIT）證實其死訊，並透露他疑似遭毒殺，全案已朝凶殺案方向偵辦。根據外媒《CBC》報導，加拿大警方透露，現年45歲的史都華麥克林最後一次被人看見，是在5月15日位於卑詩省「海天公路地區」獅子灣的住處。斯闊米什（Squamish）皇家騎警於5月18日接獲其失蹤通報，沒想到搜救1週後卻傳來噩耗。加拿大綜合凶殺案調查小組警長愛絲特塔珀（Esther Tupper）在新聞稿中發表聲明：「隨著調查持續展開，凶殺案調查人員正努力蒐集與分析證據、檢視監視器畫面，並進行訪談，以建立麥克林先生在2026年5月15日前的行動時間線。」官方強調，「我們正追查所有可用線索，努力替麥克林先生的家人、朋友與摯愛找出答案。」史都華麥克林英年早逝的消息曝光後，讓大批影迷與合作夥伴難以置信。其所屬經紀公司Lucas Talent Inc.隨即透過社群平台與發表聲明證實死訊。經紀人喬蒂卡普蘭（Jodi Caplan）在給《CBC》的聲明中，懷著極度悲傷的心情向他道別，並沉痛表示：「我們很榮幸能代表史都華超過10年的時間，他是溫哥華影視界中備受尊敬與讚賞的一員。他的善良與幽默將永遠被我們銘記。」她也形容麥克林生前是一位「敬業、專業、熱情又幽默的人」。史都華麥克林活躍於加拿大影視圈，在當地頗具知名度。他最近一次現身是在Netflix熱門美劇《維琴河》中飾演酒吧客人，此外，他也曾參與《小鎮謀殺案》（Murder in a Small Town，又譯《兇案小鎮》）、《笑臉殺手》以及知名綠箭宇宙美劇《綠箭俠》等多部影集作品。