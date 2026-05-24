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▲娜比透露，自己是因為看了李多慧跳舞的影片，因而萌生想成為啦啦隊的夢想。（圖／記者張一笙攝）

▲娜比過去曾赴韓當練習生。（圖／記者張一笙攝）

▲娜比夢想自己能像李多慧一樣，踏上棒球場的應援舞台。（圖／記者張一笙攝）

啦啦隊女孩娜比（劉芷勳）在球場上總是充滿活力，今年是她加入啦啦隊的第一年，憑藉高顏值與親民個性，在職排、職籃場邊吸引大批粉絲追隨，儼然成為新生代「台啦女神」。事實上，私下的娜比其實只是個愛追劇、愛追星的大學生，她近日接受專訪時坦言，真正讓自己開始嚮往啦啦隊舞台的人，正是中職韓籍啦啦隊女神李多慧，娜比透露自己當初在網路上看到李多慧應援影片後，立刻被對方的笑容與感染力吸引：「我是因為她才想加啦啦隊的！」一句話，也成了她踏進啦啦隊圈的重要契機。根據《ETtoday》報導，娜比坦言自己一開始其實以為啦啦隊工作很簡單：「原本覺得只要會跳舞、把自己打扮漂亮就好了。」但真正加入之後，她才發現最困難的其實是「感染力」。娜比也特別提到李多慧，坦言自己當初就是看了她的影片，因此夢想加入啦啦隊應援。娜比認為，一名真正有魅力的啦啦隊員不只是動作到位，而是要能讓觀眾感受到熱情與快樂，因此現在的她除了持續精進舞蹈之外，也非常重視表情管理與現場互動，希望觀眾看到她時能自然感受到開心的氛圍。事實上，娜比過去還曾到韓國接受練習生訓練，學習舞蹈、唱歌、表演以及鏡頭反應等課程，她坦言那段經歷讓自己對舞台有更多理解，也慢慢學會如何在鏡頭前展現魅力。除了啦啦隊工作外，娜比未來其實也對戲劇、廣告等演藝發展很有興趣，希望大家不要只記得她在場邊跳舞的樣子，而是能看到更多不同面向的自己。本季洋基女孩因多位韓籍成員加入後，成功吸引大量新球迷進場，也讓外界開始討論本土成員與韓援之間的競爭，不過娜比對此看得很正面，她認為韓籍啦啦隊本來就擁有高人氣與話題度，若能因此帶進更多觀眾，其實也是好事：「如果我表現得夠亮眼，原本不認識我的人，也可能因此注意到我！」她並沒有因為壓力退縮，反而希望藉機讓自己持續進步。雖然目前以籃球、排球應援為主，但娜比其實一直都對棒球啦啦隊充滿憧憬，受到李多慧影響的她也坦言未來最想挑戰的舞台就是棒球場：「現在還是會想跳棒球，就是看之後發展，如果有機會，各種表演都想試試看。」對娜比而言，成為棒球啦啦隊不僅僅是能踏上更大的舞台，更像是一種夢想目標，從當初因為追星而開始憧憬舞台，到如今成為場邊被球迷關注的啦啦隊女神，娜比也正在一步一步朝自己的夢想前進。