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洛杉磯道奇今（24）日在客場以11：3大勝密爾瓦基釀酒人，不但終止例行賽對戰9連敗，日本投手佐佐木朗希也繳出5局失3分表現，順利拿下本季第3勝。不過就在球隊火力全面爆發的背後，道奇陣中卻有一個令人無法忽視的隱憂持續浮現，明星球星貝茲（Mookie Betts）的低潮，依舊看不到明顯回溫跡象。此役擔任先發第2棒、鎮守游擊的貝茲，全場6打數全部掛零，成為道奇先發9人中唯一沒有上壘的球員。賽後他的打擊率已經下滑至僅剩1成69，OPS更跌到.610，也讓不少道奇球迷開始擔心：「貝茲到底怎麼了？」、「現在這狀態排第2棒太痛苦了。」此戰道奇打線狀態極佳，全場攻下11分，不只成功串聯長打與攻勢，也終於突破本季對釀酒人始終無法贏球的陰影。但相較於其他隊友火力全開，貝茲卻顯得格外掙扎。他前兩打席都擊出飛球出局，第3打席遭到三振，第4打席則擊出雙殺滾地球，8局與9局最後兩次打擊也分別以中外野飛球與三壘滾地球收場，整場比賽完全無法製造威脅。而且更麻煩的是，這已經不是單場狀態問題，而是近期持續延燒的低迷。事實上，貝茲本季狀況開始下滑，與先前的傷勢有明顯關聯。他在4月4日對華盛頓國民比賽時，於首局跑壘過程中拉傷右側腹部，當下立刻退場，隔天便進入傷兵名單，直到5月11日才正式回歸大聯盟戰線。復出至今，貝茲始終無法找回過去身為MVP等級打者的節奏與擊球品質。尤其現在的他，不論揮棒速度、擊球強度還是選球內容，都與過去巔峰狀態有不小落差。對道奇而言，現在最大的問題其實不只是貝茲低潮本身，而是球隊現階段非常需要「完整版本的Betts」。因為隨著大谷翔平近期逐漸找回打擊手感，道奇打線原本有機會重新恢復最恐怖的MVP連線壓迫感，但若2棒位置持續無法提供穩定上壘與串聯能力，整條打線會受到不小影響。尤其道奇目前最需要的，正是貝茲在前段棒次的攻擊能力，當大谷逐漸回穩、其他打者也開始升溫時，唯獨貝茲依舊陷在低潮裡，也讓外界開始擔心，道奇打線是否會因此出現結構性問題。貝茲低迷狀況持續，道奇球迷的不安情緒也開始快速擴散，日本與美國社群上，賽後出現大量擔憂聲音，不少球迷直言：「真的很擔心貝茲。」也有人表示：「現在這狀態放第2棒實在太痛苦了。」甚至開始有人討論，道奇是否該暫時調整貝茲棒次，降低他的壓力。畢竟現在這支道奇，雖然依舊擁有全聯盟最豪華的打線深度，但若想真正維持世界大賽等級競爭力，Betts是否能重新回到明星等級狀態，恐怕依然會是整個賽季最重要的關鍵之一。