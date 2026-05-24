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洛杉磯道奇今（24）日作客密爾瓦基釀酒人主場，除了大谷翔平與強投「朗神」佐佐木朗希的同場出擊成為全球球迷焦點外，場邊觀眾席更出現了近期全美爆紅的「另類奇觀」！近期席捲大聯盟的「上裸軍團」再度現身，不僅在釀酒人主場引發轟動，甚至曾吸引近300名球迷集體「脫衣應援」，意外成為網路上最火熱的體育迷因。今日比賽進行到第6局時，轉播鏡頭突然捕捉到三壘側看台的最上層，出現了一幕令人為之震驚的畫面。現場約有15名男球迷集體赤裸上身，一邊誇張地吶喊、一邊瘋狂揮舞著手中的毛巾與衣服，雖然今日的人數規模不算最大，但極具視覺衝擊力的動作仍一秒吸引轉播單位的特寫，並在社群平台X上瘋狂傳播。事實上，這群「上裸軍團」在前一天的道奇與釀酒人系列賽中就已經徹底掀起熱議。當時在比賽開局，看台僅有少數幾名球迷起鬨脫掉上衣，未料隨著比賽張力越趨緊繃，現場的「羊群效應」徹底爆發。球迷一個拉一個，最終看台竟聚集了將近 300 名球迷集體脫掉上衣、赤裸狂歡，讓原本斯文的棒球場瞬間化身為瘋狂的大型電音應援派對。這股突如其來的「上裸應援潮」，近期已逐漸從單純的球場惡搞，轉變為大聯盟賽場上的另類新文化。除了道奇隊的比賽外，先前日本重砲村上宗隆作客西雅圖水手主場，以及聖路易紅雀的主場爭霸戰中，也曾屢次出現這群「肉體軍團」的身影。不少美國專家與資深球迷分析，這種集體脫衣的瘋狂行為，主要是受到歐洲足球（European Football）以及美國大學運動（College Sports）學生看台文化的影響。球迷們希望用這種最原始、最瘋狂的方式來帶動主場氣氛並施壓客隊；也有許多外國網友單純將其視為新一代的「社群迷因（Meme）」，吸引無數年輕人爭相進場效仿，儼然成為球場的娛樂新寵兒。而在場上的焦點戰況方面，有了這群瘋狂迷因軍團的「另類加持」，道奇隊今日全隊打線呈現大爆發。除了日籍強投佐佐木朗希繳出5局僅失3分、狂飆火球的優質好投外，打線在比賽中段徹底甦醒。道奇隊重砲赫南德茲（Teoscar Hernández）在比賽關鍵時刻炸裂一發驚天動地的3分全壘打，一舉逆轉並奠定勝基。隨後道奇打線在第8、9局徹底殺紅了眼，利用密集的安打串聯與選球灌進大局。終場，洛杉磯道奇便以11：3輕鬆痛擊密爾瓦基釀酒人，順利收下這個系列賽的第一勝。