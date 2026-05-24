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氣質女神張鈞甯近年在影壇表現亮眼，知性、優雅的形象深植人心。然而看似一路順遂的她，當初踏入演藝圈時，家裡並不贊同。近日她登上全新實境訪談節目《坐吧！聊聊》，自爆當年教授老爸曾語重心長直言「妳不適合當藝人」，老媽要她還是要把研究所讀完才有退路，讓她一度在30歲時焦慮內耗到險些引退，後來她嘗試打破框架，跑去跳海、跳傘放飛自我，在極限運動中釋放恐懼，發現面對演藝工作的挑戰也不用害怕，才慢慢找到自己。張鈞甯出身自高知識分子家庭，爸爸是大學教授、媽媽是知名作家。她表示剛踏入演藝圈時，爸爸並不看好，甚至特地帶她去聽一場爵士演奏會，結束後語重心長地對她說：「做藝術的人是要全情投入的。」爸爸當場直接分析她的個性，直言：「如果妳真的可以做到全心投入，我會完全支持妳；但如果不是，妳要想清楚，妳不適合當藝人。」媽媽雖然不反對張鈞甯追夢，但也曾開出交換條件：「妳想進演藝圈可以，但先把碩士念完，人要進可攻、退可守，為自己留條退路。」 為了要有退路，張鈞甯在碩士一年級時瘋狂燃燒生命、提早把所有學分修完，因為當時她正同步拍攝經典台劇《白色巨塔》。她回憶那段時光幾乎是咬牙苦撐：「每天都很累，時間被切得很碎。」雖然憑著不服輸的個性挺過菜鳥時期，甚至在拍攝《武媚娘》時因為一場「殺人黑化戲」感受到演戲的過癮與刺激，但張鈞甯在跨入30歲時，還是迎來了嚴重的年齡焦慮。她表示：「那時候認真懷疑自己是不是該離開了，覺得自己之後是不是不適合再待在這個圈子。」當時同樣陷入慌張的閨蜜陳意涵，分享了一個外國女藝人的故事拉了她一把。陳意涵說，那位女星在30歲生日當天特地站在鏡子前倒數，等到最後10秒結束，她看著鏡中的自己笑說：「這一秒的我，跟上一秒的我，其實沒有任何區別。」 這句話瞬間敲醒了張鈞甯，讓她明白年齡不會在一瞬間改變一個人，不用平白無故去害怕變老。解開心結後，張鈞甯決定打破過去乖乖牌的框架，逼自己去做一堆以前不敢做的瘋狂事，跟著好友上山下海，玩遍了高空彈跳、極限跳傘和跳海。她笑說：「因為覺得生命就只有一次，所以要做一些好玩的事情、不同的感受，放開自己後，反而得到了更多。」