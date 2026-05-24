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佐佐木朗希今日先發對戰釀酒人，完成五局、送出四次三振、失三分（兩分責失），雖然在開局面臨釀酒人機關槍打線狙擊，因為接連的安打和失誤失掉分數，但在一局過後佐佐木朗希狀況回穩，雖然二局仍有被擊出長打，但也順利抓下出局並未失分，最終用87球完成先發任務，順利收下本季第三勝。佐佐木朗希受訪時談到：「我在第一和第二個打席都投得太甜了，因此被擊出長打。至於其他打者，雖然我覺得自己都有投到好的位置，但對方打者也有很好的應對，不僅展現了纏鬥能力，也串聯了攻勢。雖然第一局投得很艱苦，但之後我有好好觀察第一局的狀態，重新調整了配球策略。」另外談到後續打線給予支援後的投球狀態，朗希談到：「當時比分是4比3，我心想至少要在領先的狀態下投完這一局。因此我更加集中精神去投，而且因為前兩個打席都被第一棒打者擊出安打，所以我抱著一定要跟他對決的想法去投球。」佐佐木朗希本季目前累積9場登板，戰績為3勝3敗。防禦率也下修到4.93。「今天在比賽中，後半段的速度有出來，控球也變得越來越好。當然，我必須做好準備，讓自己從第一局就能發揮出這樣的狀態。」關於今天的表現他則認為「我的表現還有很大的提升空間。我想有些比賽能壓制住對手也有運氣成分，因此接下來我會繼續做好準備，盡可能靠自己的實力去降低對手扎實擊球的機率。」