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▲謝依霖（左起）、郭碧婷、郭采潔、楊冪因為合作《小時代》影片建立情誼，楊冪還主動要謝依霖爭取上自己的節目當班底。（圖／翻攝自IMDb）

▲謝依霖要觀眾相信，一定會有人適時接住自己。（圖／翻攝自微博）

曾在《大學生了沒》、《康熙來了》等節目中搞笑闖出名號的「Hold住姐」謝依霖，結婚生子後一度淡出幕前，後來大家才知道她老公罹患重症肌無力，她也曾3年沒工作、陷入低潮，近日她在節目《隨心所育》中談到，自己過去什麼事都悶在心裡不說，曾合作《小時代》的楊冪也是看到她的新聞才明白她的情形，叫她馬上去跟《密室大逃脫》製作單位表示要參加，她才能順利成為節目班底，復出演藝圈。謝依霖走喜感諧趣的路線，因為不是美女牌、過去總缺乏自信，老把自己縮得小小的。楊冪得知她的情況，告訴她：「我們『密室大逃脫』快要做了，妳趕快去爭取，妳去講妳要上。」藉由這節目慢慢再為她開啟了一些機會，是她復出的關鍵。她嘆道：「久沒工作，大家不是不喜歡、不找你，而是覺得你不想做，所以要有那種『我要』的態度。」演藝圈說大不大，卻也存在著殘酷的現實，謝依霖嘆道：「不要躲在小角落，覺得大家會看你，不會的，這世界大家沒有那麼閒，要主動，不能再過於謙讓。」她不諱言有的網友會說：「我好不喜歡現在的謝依霖，都在賣慘。」反而大聲反駁：「這些東西有個程度，過了就是討拍，但是你要相信有人愛你，有人會接住你。」對於自己婚後發生的事情，謝依霖坦言：「我也看過朋友們很多很傷心的時候，其實沒有誰過得好，也沒有誰過得不好，大家都辛苦過。」而她看到好姐妹過得好，是真心替她們快樂。她認為楊冪看了她的新聞會告訴她趕快去爭取，是因為楊冪知道她什麼都不會講、需要有人馬上接住，就來接住她，因此她也大聲勉勵觀眾：「要相信有人會接住你。」