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台北國際電腦展（COMPUTEX）6月登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（24）日提早抵達台灣，預計在台灣展開超過10天的行程。他昨晚在愛店花娘小館時受訪說，今（24）日將與台積電創辦人張忠謀、夫人張淑芬一同吃晚餐，更提到自己每次都會帶一瓶威士忌。這次來台灣同樣馬不停蹄，他今日未安排公開行程，迄今尚未離開所住的東方文華飯店；黃仁勳昨透露，近期才剛與台積電董事長魏哲家碰面，今日會再與張忠謀、張淑芬餐敘。而在接下來幾天，黃仁勳也會相繼與廣達董事長林百里、台積電董事長魏哲家餐敘，並且將在27日參與輝達台灣總部動工儀式，並且在28日與台灣AI供應鏈大老再次舉行「兆元宴」。按照往例，兆元宴將會由輝達供應鏈組成，包括台積電、聯發科、華碩、廣達、緯創、鴻海等多家廠商董總都會出席，因為聚集台灣最尖端的科技廠商，集體身價破兆元，故名為「兆元宴」。