我是廣告 請繼續往下閱讀

◼︎台中市5月25日停水範圍一次看

▲台中市5月25日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎台南市5月25日停水範圍一次看

▲台南市5月25日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎高雄市5月25日停水範圍一次看

▲高雄市小港區5月25日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲高雄市路竹區5月25日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎雲林縣5月25日停水範圍一次看

▲雲林縣5月25日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎嘉義縣5月25日停水範圍一次看

▲嘉義縣5月25日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎宜蘭縣5月25日停水範圍一次看

▲宜蘭縣5月25日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎花蓮縣5月25日停水範圍一次看

▲花蓮縣5月25日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

停水注意事項

記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，5月25日（週一）在台中市、台南市、高雄市以及嘉義縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣上述7縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水搶修工程等，最長影響時間長達9小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市5月25日停水影響範圍與時間，以及供水站位置懶人包，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。停水原因：汰換管線工程沙鹿區：正德路、正義路。停水原因：污水下水道改遷工程永康區：富強路一段3號至91號(單數側/含巷弄)、富強路一段1巷(含弄)。停水原因：污水工程管線遷改施工小港區：華明街、博學路(山明路口到鳳陽街6巷口)、博學路337-1號旁、建成街123巷2號到46號、華山路200巷、宏光街461號到571號。停水原因：新裝工程施工停水路竹區：環球路。停水原因：管線新舊管連絡四湖鄉：四湖村、新庄村、施湖村、湖西村、溪底村、保安路、保長湖路、信義路、安溪路、新庄路、砂崙腳路、自強路、至善街、關聖路, 共5個村里。停水原因：汰換管線工程大林鎮：光明路、公園路、共和街、新興街、民族路、民權路、民生路。停水原因：汰換管線、新舊管聯絡事宜冬山鄉：廣興路、復興路、新邦路、松鹿路、梅花路、永興路二段、興安路、鹿埔路、鹿梅路。停水原因：汰換管線工程瑞穗鄉：中正路一段、民三街、民五街、民享路、民四街。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。