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洛杉磯道奇今（24）日在客場以11：3擊敗密爾瓦基釀酒人，不但終止對戰9連敗，日本投手佐佐木朗希也順利收下本季第3勝。不過就在賽後，道奇球星大谷翔平一個看似不起眼的小動作，卻意外在日本社群引發大量討論。當時比賽結束後，大谷準備到場上迎接隊友回休息區，但途中他突然彎腰撿起三壘線附近一個黑色異物，接著默默站回場邊等待隊友。更讓球迷注意的是，大谷還特地避開場上的白線，刻意站在泥土地與草皮交界處，完全沒有踩在線上，讓許多球迷大讚「大谷真的太有教養。」從轉播畫面可以看到，當終結者J.赫南德茲（J. Hernández）守下最後一個出局數後，道奇全隊開始走回場邊準備慶祝。此時大谷先注意到三壘線附近有一個黑色物體，隨後自然地伸手撿起，接著才繼續準備與隊友擊掌。雖然只是短短幾秒畫面，但因為動作太過自然，加上大谷又刻意避開白線站位，很快就在日本X平台引發熱烈討論。不少球迷紛紛留言：「大谷原來連白線都不踩啊。」、「真的太有教養了。」、「所以他到底把那顆小石頭拿去哪了？」也有人笑稱，大谷根本是「從小被教育得太好」的代表人物。事實上，這已經不是大谷第一次因為場邊小細節引發討論。過去無論是主動整理休息區、幫忙撿垃圾、替隊友收裝備，甚至幫小球迷撿回全壘打球，大谷許多場外舉動都曾被球迷與媒體放大討論。而這類看似不起眼的小動作，某種程度上也逐漸變成大谷個人形象的一部分。因為對許多球迷而言，大谷最特別的地方從來不只是球技，而是他始終維持高度自律的態度。即使是在球隊大勝、全場氣氛輕鬆的情況下，他依然會下意識注意這些小地方。回到比賽本身，大谷此役擔任先發第1棒指定打擊，繳出5打數2安打、1打點、1保送表現。至於先發投手佐佐木朗希則主投5局失3分，成功拿下本季第3勝，道奇也終於中止自2024年8月13日以來對釀酒人的對戰連敗，也讓近期整體氣勢重新回穩。