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曾在辛辛那提紅人隊效力長達17年、並奪得2017年國家聯盟MVP的傳奇一壘手沃托（Joey Votto），在退役後的私生活動向向來低調。不過，他在近日播出的節目中，首度透露自己退休後曾隱居日本長達3個月，甚至還考取了「壽司職人認定證」，並以自身在東京街頭的親身觀察，驚嘆洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平在日本無所不在的恐怖影響力，直言大谷的偉大已經變成一種日常。現年42歲的沃托，大聯盟生涯17年全數奉獻給紅人隊，繳出356發全壘打、1144分打點以及6度入選明星賽的輝煌成就，目前則轉戰電視台擔任球評。他今日受邀參加美國體育媒體《The Athletic》資深記者史塔克（Jayson Stark）主持的Podcast節目，大方分享了自己在2023年脫下戰袍後的精彩退休生活。沃托在節目中笑稱，自己退休後開始環遊世界，其中最有趣的一站就是日本：「我在日本整整待了3個月，而且在那裡，我成功取得了官方認證的壽司職人證書！」這個出人意料的退休副業，讓主持群與廣大球迷驚呼連連，沒想到這位昔日的大聯盟強打，握壽司的功力竟然已經到了專業的水準。沃托透露，在日本這3個月期間，他完全不搭乘私家保姆車，而是像當地人一樣在東京街頭漫步、搭乘地鐵通勤。但也正是因為這種深入庶民生活的體驗，讓他真正見識到大谷翔平在母國的超狂影響力。「當你走在東京的街道上，大谷翔平就會出現在每一個角落。」沃托不可置信地形容：「每一棟大樓的外牆、每一台自動販賣機、每一家藥妝店，甚至各式各樣的商品包裝上，全部都印著他的臉。在世界體壇上，我完全想不到有任何一種類似的運動員，能像他一樣達到這種曝光度。」身為大聯盟前年度MVP得主，沃托非常清楚要在鎂光燈下維持巔峰有多麼不容易。看著大谷翔平在轉戰道奇隊後依舊持續改寫歷史，沃托由衷讚嘆道：「最不可思議的是，這麼長一段時間以來，他始終保持著每個人所期待的那種偉大。他從未讓外界的預期落空，以至於現在，他的『偉大』在大家眼裡，甚至已經變成了一件理所當然的普通事情。」