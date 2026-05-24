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▲鄧恩自嘲自己不是AI，還崩潰喊自己放空瞬間也被捕捉。（圖／翻攝自鄧恩TikTok@Olivia Dunne）

MLB匹茲堡海盜王牌投手史金恩茲（Paul Skenes）今（24）日登板時，場邊女友鄧恩（Olivia Dunne）再度成為鏡頭焦點，擁有超過524萬Instagram追蹤的她，當天全程緊盯男友投球狀況，沒想到Paul Skenes被敲出全壘打瞬間，她竟直接脫口怒罵「Fuck」，超真實反應立刻在網路瘋傳，許多球迷看完笑翻，直呼：「沒收工就罵髒話太真實了」、「這根本就是棒球迷正常反應」。鄧恩也轉發影片自嘲表示：「這次我不是AI！」由於Olivia Dunne本身就是美國高人氣體操網紅，因此比賽期間轉播單位也多次將鏡頭帶向她，尤其當Paul Skenes失投被轟全壘打後，她瞬間露出傻眼、崩潰又無奈的表情，甚至還直接爆粗口「F**K」，讓不少觀眾瞬間笑出來，網友紛紛留言表示：「她真的超投入」、「完全不是假裝看球的女友」，還有人認為這種真性情反而讓她更圈粉。可愛的是，Olivia本人事後也大方轉發轉播單位剪輯的畫面，自嘲表示：「我連放空瞬間都被拍到了。」還搭配哭哭臉符號，幽默反應再次引發熱議，此外她也順勢玩起近期流行的AI迷因，笑稱：「現在AI棒球球迷很流行，但這次我不是AI。」懂時事又不做作的發言，也讓不少網友大讚她不只外型亮眼，個性也相當有趣。隨著影片瘋傳，社群也出現不少討論，有網友誤以為兩人仍在熱戀期、交往不久，結果立刻被其他球迷糾正，事實上Paul Skenes與Olivia Dunne早在LSU路易斯安那州立大學時期就開始交往，當時一位是棒球隊王牌投手，另一位則是體操隊高人氣校花，因此戀情曝光後就一直備受關注，如今兩人交往接近3年，感情依舊穩定甜蜜。不少棒球迷也認為，Olivia當下的情緒反應其實相當正常，畢竟看到支持的人被轟全壘打本來就很容易激動，有網友笑說：「進場看球哪有人在收工的？」還有人調侃：「Paul Skenes當年的球探報告根本是『Olivia Dunne的男朋友』。」相關影片如今持續在Threads、X與TikTok瘋傳，也讓Olivia再度成為近期最受討論的棒球場邊焦點之一。