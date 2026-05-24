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▲LCP 總決賽去年在越南峴港市舉辦，最終由中信飛牡蠣（CFO）奪冠。（圖／LCP提供）

▲今年 LCP 線上觀看人數大跌，加上台灣戰隊表現疲軟，粉絲擔憂和平籃球館售票結果可能大受影響。（圖／LCP提供）

LOL《英雄聯盟》太平洋職業聯賽（LCP）宣布，第三季賽決賽週（8月29日至8月30日）將重返台北和平籃球館舉辦，職業賽重返大舞台原本是一樁喜事，不過卻有眾多粉絲表示，今年 LCP 線上觀看人數大跌，加上台灣戰隊表現疲軟，擔憂售票結果可能大受影響。LCP 總決賽去年在越南峴港市的 Tien Son Sport Center 舉行，當時吸引破萬人入場，並締造最高同時觀看人數48.3萬高峰，最終由中信飛牡蠣（CFO）奪冠，CFO 也於同年世界大賽奪下8強。不過今年 LCP 賽季例行賽重回台北 LCP Arena 舉行，由於是台灣主場，大部分越南粉絲只能從線上觀看，加上去年冠軍 CFO 歷經陣容改組，磨合相當不順利，就算台灣隊伍 DCG 持續維持競爭力，入場人數大不如前、線上觀賽人數崩跌，觀眾更愛看韓國 LCK 聯賽。前次和平籃球館舉辦《英雄聯盟》賽事則要追溯到2024年9月1日，當時聯賽並未合併，還叫做 PCS，由 PSG 對決 SHG 上演台日大戰，當天「門票完售」，共計4100多人進場觀賽，今年重回和平籃球館，售票能否有正向回應，成為粉絲關注焦點。