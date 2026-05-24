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台中市日前發生一起溫馨的公車溫情事件。一名搭乘台中客運500延公車的女乘客在途中身體極度不適，駕駛陳子正見狀，在確保行車安全後，機警將車停靠於鄰近診所旁的站牌，並主動以「公主抱/背負」方式將虛弱的乘客送進診所就醫。這幕暖心舉動感動了全車乘客，更有民眾事後特別投書「1999台中市民一碼通專線」大力表揚，希望市府公開肯定這份來自第一線的人情溫暖。台中市政府交通局長葉昭甫對此表示，公車駕駛肩負行車安全重任，常需面對各種突發狀況。駕駛陳子正此次面對緊急事件能冷靜應變、依規通報並主動伸出援手，充分展現公共運輸服務業的責任感與同理心。台中客運也將對此優良事蹟進行公開表揚並頒發獎勵金。交通局還原當天情況指出，5月11日下午2時許，這輛由清水往台中車站方向行駛的500延公車，行經水湳站附近時，車內一名女乘客臉色蒼白、神情虛弱。同車乘客發現後立即反映，陳子正迅速評估周邊路況，選擇在最鄰近診所且適合臨停的位置停車，讓不適乘客在最短時間內獲得醫療協助。陳子正說，他過去開聯結車，轉換跑道開公車後，認為這份工作不只是開車，更是一份能幫助人的志業，「服務別人又有薪水拿，很有意義」事實上，表現優異的他曾榮獲金運獎「愛心駕駛」，平時遇到輪椅或行動不便的乘客總是耐心協助，甚至有老主顧會特別等他的班次；遇到外國遊客時，他也能流利地用英文協助導覽，服務熱忱有目共睹。為了打造更有溫度的運輸環境，交通局自112年至114年間已兩度調整客運合理營運成本，實質讓駕駛平均加薪約8,000元。市府未來將持續攜手客運業者精進服務品質，照顧第一線駕駛的薪資福利，期盼吸引更多像陳子正這樣優秀的人才投入，讓市民在通勤日常中，都能感受到台中獨特的人情味。