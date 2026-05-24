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洛杉磯道奇隊今日在客場擊敗釀酒人隊，成功終止了對戰釀酒人的9連敗。先發投手佐佐木朗希主投5局被敲4支安打失3分，投出4次三振與2次四壞球保送，拿下本季的第3勝。賽後，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在接受採訪時，對佐佐木的投球內容讚譽有加。佐佐木朗希在第一局表現得有些不穩定，一開局就被接連擊出二壘安打，僅僅用了6球就讓對手先馳得點，單局一共失掉3分。儘管如此，他隨後便穩住了陣腳，在第二局2出局讓包恩擊出右外野飛球出局之後，連續解決了接下來的10名打者，重新找回穩定感。今年是佐佐木大聯盟生涯的第二年，本季9場登板，戰績為3勝3敗，防禦率下降到4.93。對於佐佐木的投球表現，總教練羅伯斯給予了高度讚賞：「到了第三、四、五局，他的球威變得越來越好，我也把這點告訴了他。對於年輕投手來說，最重要的事情就是即使在比賽前半段遭到狙擊，也要找到繼續把比賽投下去的方法，否則就會消耗掉牛棚的戰力。他今天投滿了5局，靠著自己的力量拿到勝投資格，球隊也贏球了，我真的對他有很高的評價。」羅伯斯看著這位隨著每次登板都展現出穩定感、逐漸加深信任度的右投，欣慰地表示：「我認為這證明了年輕球員已經真正開始成長，並且理解了自己對球隊所肩負的責任。身為一名先發投手，必須去累積局數和出局數，而這往往並不容易。換作是今天這種場面，心態崩潰也不奇怪。但如果是去年的話，我想他要挺過第一局會更加困難。」羅伯斯接著說：「他克服了那個難關，並且在之後的4個局數中一分未失。朗希真的在持續成長，看起來他每次登板都在學習，並且成為了一名更好的大聯盟投手，這真的讓我印象深刻。」此役道奇隊投打發揮流暢，順利終止了對釀酒人的9連敗。雖然佐佐木這場比賽只投出4次三振，低於他平時的水準，但羅伯斯對此表示這正是他進步的象徵：「這就是成長，也是成熟。面對這支球隊，如果你一味地去追求投出大量三振，你是撐不久的。所以朗希開始理解要如何去進攻打者、什麼時候該追求三振、什麼時候該取得球數領先、什麼時候該在球數領先時讓對方擊出滾地球來抓得出局數。這才是大聯盟的生存法則。」他對這場比賽的投球內容讚不絕口。