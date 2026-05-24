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韓國女團宇宙少女成員多榮和同公司師兄MONSTAX感情非常好，近期她和MONSTAX成員基現合拍挑戰舞蹈影片，然而最後不但做出比愛心手勢，還寫下「爸爸，怎麼只有我一個人比愛心」，瞬間觸動粉絲的敏感神經，怒批她不知分寸，在網路引爆激烈論戰。多榮隨後透過粉絲交流平台發文致歉，坦言若是造成任何人不舒服，自己就應該做出改變，承諾未來會更加謹慎注意。多榮對基現親密的舉動和稱呼，讓部分男方粉絲感到強烈反感，由於基現過去曾與宇宙少女另一名成員苞娜傳出戀愛緋聞，導致男方粉絲對於多榮多年來使用的「爸爸梗」感到特別刺眼，狠酸：「為什麼只有妳一個人在對隊友的前緋聞男友比愛心還叫爸爸？」除了影片本身，多榮和MONSTAX另一名成員周憲近期在YouTube頻道上的舊片段也遭網友放大檢視。兩人當時一起吃韓式刨冰，多榮不僅開玩笑虧周憲「很有錢」，在周憲提及頻道需要點閱與贊助時，還調侃笑稱：「大家快去看影片，不然歐巴要破產了。」公開對男偶像開金錢玩笑的舉動，被部分網友認為不知分寸。網友認為，多榮如今已接近30歲，男方成員也都是30多歲的成年人，在公開場合持續使用「爸爸」、「女兒」之類的稱呼，確實會讓粉絲感到不自在。爭議擴大後，多榮迅速在粉絲平台做出回應，寫道：「我不想讓任何人不開心，但好像還是有人因為我受到影響。謝謝大家告訴我。即使我不是那個意思，但如果對方感到不舒服，我覺得自己就應該改變。」承諾自己之後會更加注意，也麻煩大家替她向那些因此感到不舒服的人道歉。