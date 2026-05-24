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▲台南市長黃偉哲特別北上化身最佳代言人，向臺北消費者熱情推薦來自臺南的頂級芒果，也盼將享譽國際的臺南鮮甜滋味分享給更多民眾。(圖／南市府提供)

▲台南市長黃偉哲於大葉髙島屋活動現場親自分送香甜愛文芒果，與民眾熱情互動，推廣臺南優質農產魅力。(圖／南市府提供)

▲玉井聯興青果生產合作社推出全新品牌「香檳芒果」，以精品包裝與高品質鮮果進駐Mia C'bon超市，展現臺南高端芒果新形象。(圖／南市府提供)

2026臺南芒果季即將登場，各品項新鮮芒果陸續上市。臺南市政府於今(24)日在臺北大葉髙島屋舉辦「品味南島芒香—臺南香檳芒果上市&愛文芒果外銷日本記者會」，並於館內Mia C'bon超市同步推出臺南優質芒果預購活動。市長黃偉哲特別北上化身最佳代言人，向臺北消費者熱情推薦來自臺南的頂級芒果，也盼將享譽國際的臺南鮮甜滋味分享給更多民眾。黃偉哲表示，臺南是臺灣最重要的芒果產區，其中愛文芒果更以濃郁果香、細緻口感及高甜度深受海內外市場喜愛。今年特別帶來全新品牌「香檳芒果」與臺北消費者分享，其命名靈感源自法國香檳產區，玉井產區同樣擁有優質白堊土壤，加上臺南得天獨厚的日照與氣候條件，並採「一穗留一果」栽培方式，讓養分充分集中，同時堅持「樹上完熟、自然離枝」採收，每一顆都展現細緻香甜與層次豐富的風味。黃偉哲也感謝大葉髙島屋長期支持臺南農產，此次不僅提供優質展售通路，也提供臺灣下單、日本取貨的服務，讓日本的消費者也能享用到臺南頂級芒果的滋味。面對今年芒果產量增加，除持續深耕日本、韓國等主要外銷市場，也積極拓展新加坡等東南亞高端通路，透過多元市場布局分散風險、穩定產銷。黃偉哲進一步表示，此次再度攜手玉井聯興青果生產合作社及大葉髙島屋合作，進駐Mia C'bon超市展售臺南優質芒果，讓消費者能更便利選購高品質水果。除提供臺灣本島宅配服務外，部分商品亦同步提供日本宅配服務，讓海外消費者也能即時享受臺南芒果的鮮甜美味。