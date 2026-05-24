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現代人工作忙碌，脫單真的需要神助攻！台中市政府民政局（23）日與梧棲戶政事務所聯手，在浪漫的海線小鎮舉辦「海風謎情、梧樂心動」單身聯誼。現場39位單身男女經過一整天的親密互動，最終竟狂傳捷報成功促成17對佳偶，配對率高達89.5%！民政局長吳世瑋指出，市府近年持續推動多元主題式單身聯誼，將交友融入在地文化、運動休閒與手作體驗中，打破傳統制式問答的尷尬，讓參加者在共同合作中看見彼此最真實的一面。此次梧棲場以海線風情與人文底蘊為舞台，期盼大家在歡笑與陪伴中建立默契，為幸福開啟更多可能。梧棲戶所主任巫金玲說，此次聯誼串聯梧棲老街與梧樂新創園區，上午安排參加者走訪朝元宮、梧棲文化出張所等特色地標，透過實境解謎團隊闖關，在討論線索中打破生疏；午後則透過立體海洋砂畫DIY延續交流溫度，最後藉由幸福價值觀測驗與趣味遊戲，引導大家自然展現個性，尋找理念契合的對象。參與活動的民眾分享，相較於傳統聯誼，戶外走讀與團隊解謎能更自然地打開話題，並在共同創作的過程中看見彼此的真實個性。成功配對的民眾也開心表示，活動氛圍輕鬆自在，「聊著聊著距離就拉近了」，非常期待未來能與對方持續交往、發展更多可能。