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▲小賴在節目中爆料有來賓作弊，讓不少人瘋猜。（圖／翻攝自靈犬賴希IG@gooddog.x2）

《娛樂百分百》人氣單元《凹嗚狼人殺》過去捧紅不少藝人與網紅，也成功掀起全民狼人殺熱潮，不過近日五堅情成員小賴在Podcast節目《靈犬賴希》中，卻意外爆料過去錄影時曾發生「疑似作弊」事件，甚至坦言自己當場目擊某位藝人偷偷睜眼偷看狼人，讓他氣到怒轟：「你是不是偷看！」直到錄影結束後仍耿耿於懷，節目內容曝光後，也立刻掀起網友熱烈討論。小賴透露，過去《娛百》狼人殺初期錄影時，玩家其實沒有戴面具，而是單純用手遮住眼睛，全靠大家自律與誠實，他回憶有一次自己抽到狼人身分，晚上睜眼準備討論時，卻發現某位玩家疑似偷偷把手打開，甚至眼神明顯在偷看現場狀況：「你會看到他眼睛在動，手有微微打開。」雖然他無法百分百確定對方是否真的看到，但當下已經覺得相當不對勁。更讓小賴震驚的是，遊戲正式開始後那位玩家竟立刻直接點名「小賴是狼」讓他當場傻眼，凱希聽完也忍不住驚呼：「很不爽欸！」小賴則坦言自己當時真的有點忍不住，甚至直接回問對方：「你是真的覺得我是狼，還是你有看到？」由於整件事太過巧合，也讓他心裡一直過不去，甚至錄影結束後心情都相當差。小賴表示，那次事件後自己其實有正式向製作單位反映問題，希望能避免類似狀況再次發生，之後節目也逐漸改成玩家戴面具錄影減少偷看的可能性，沒想到小賴在節目中講完整段故事後，凱希當場秒懂直呼：「好明顯喔！」也讓不少觀眾懷疑圈內其實早就知道是誰，只是沒有人明講而已。由於小賴雖然沒有公開名字，但描述內容實在太具體，因此節目播出後大批粉絲立刻開始翻找過去狼人殺片段比對，相關討論也迅速在Threads與社群平台延燒，不少網友表示，其實過去就常懷疑某些玩家「準得太誇張」，如今聽完小賴爆料後，更覺得許多細節似乎都有跡可循，雖然當事人身份至今仍未曝光，但這段「狼人殺作弊疑雲」，已再度掀起網友熱議。