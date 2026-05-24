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▲美國隊王牌投手史金恩茲的體操網紅女友Olivia Dunne，兩人互動甜蜜。（圖／翻攝自Olivia Dunne IG@livvydunne）

匹茲堡海盜隊王牌投手史金恩茲（Paul Skenes）在昨（23）日對陣多倫多藍鳥隊的比賽中踢到鐵板，主投5局被敲出9支安打、丟掉4分，表現與平日的賽揚等級身手有段落差。然而，整場比賽最受關注的焦點，竟是他坐在場邊觀戰的正妹女友莉薇·鄧恩（Livvy Dunne），她在見到男友挨轟後的真實反應，不僅在網路上迅速爆紅，更被球迷公認為「懂棒球」的表現。比賽來到一局下半，藍鳥強打史普林格（George Springer）一棒將史金恩茲投出的球轟出全壘打牆外，飛行距離長達398英尺。場邊鏡頭立刻捕捉到作為忠實球迷的鄧恩，在聽到擊球聲的瞬間，表情從期待轉為震驚，並隨即脫口而出了一句明顯的「F**K」來表達失望。這段反應影片迅速在各大社群媒體瘋傳。主播在轉播中也打趣表示：「她幾乎出席每一場他的比賽，她是真的全心投入。她不只是坐在那裡看，她參與其中——雖然有時會帶點髒話，但她是真心為史金恩茲的成功與難得的失敗而感到揪心。這絕對是體壇的一對神仙眷侶。」對於這段影片在網路上引起熱議，鄧恩本人隨後在Instagram限時動態轉發了該片段，並幽默地寫下：「當時的我，只是試圖在聽冥想音樂。」鄧恩先前在登上《吉米·法倫今夜秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）時曾透露，自己看球時有一套獨特的儀式，「我有點迷信，每一球投出前，我都必須大喊『加油保羅（Let's go Paul）』，周圍的人通常會一臉疑惑，心想這女孩是怎麼了？」從這次的場邊反應看來，鄧恩對史金恩茲的投入程度確實無庸置疑。雖然這場對陣藍鳥的比賽以5：2吞敗，但這對這對備受矚目的體壇情侶而言，只是漫長賽季中的一小段插曲。身為2025年國聯賽揚獎得主的史金恩茲，在2026年賽季的前11場先發中，依然繳出6勝4敗、防禦率3.00且WHIP（每局被上壘率）僅0.82的頂尖成績。球迷們對於這段影片評價熱烈，不少人直呼羨慕史金恩茲擁有如此投入的另一半，有網友留言：「她非常懂球，聽那擊球聲就知道球留不住了」、「能有這樣對你的失敗如此在意的人，真的很難得」。這場比賽雖以失利告終，但兩人堅定的情感連結，無疑再次成為體育新聞中最溫馨的談資。