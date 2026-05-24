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中國人氣男星張凌赫的魅力不僅席捲影視圈，這股狂潮現在更一路吹進了台灣職棒啦啦隊！近期在球場上掀起超高討論度的，正是樂天女孩（Rakuten Girls）最新的舞蹈表演，連平時主打軟萌、可愛形象的樂天桃猿當家吉祥物「猿氣小子」，這次也為了舞蹈特別大變身，變身為張凌赫《逐玉》裡的角色「武安猴」。他攜手女孩們在場上大跳全新舞蹈，力道十足又帶有古典英氣的舞姿，模樣超級可愛，引發討論。這段舞蹈是由樂天桃猿舞蹈總監陸筱晴擔任編舞，她在Threads分享編舞理念，她表示，這次新編排的舞蹈《逐玉》，在設計之初就抱著打破常規的野心：「我想把原本大家熟悉的猴子（猿氣小子）形象，變成帶有武將氣勢的『武安猴』！不只是可愛，而是要帥一波給大家看。」要把平時搞笑、裝可愛的猿氣小子，一秒變成氣勢磅礡的鐵血武將，排練過程其實吃足苦頭。陸筱晴表示，這次的排練時間非常短暫，幾乎是在極限時間內去完成所有的動作與隊形編排。在龐大的時間壓力下，能有如此完美的呈現，全靠女孩們與吉祥物的極高凝聚力，陸筱晴表示：「真的很感謝所有女孩們的努力與高度配合，大家一起完成，才有今天大家看到的成果。」該段舞蹈發表後，球場台下鎂光燈閃個不停，網路上也有不同的討論，有粉絲認為，「未看先猜留言有人會講到政治」，還有粉絲表示，「這是今年樂天最好的一個開場舞、舞明明編的很棒，整體看起來很有美感，也讓猿氣可以有好看的動作，不懂有些人扯奇怪的政治因素幹嘛?」「總監妳太厲害啦，這支舞超級特別又好看!」「大太陽底下，跳舞和編舞的都辛苦了」「超級驚豔！把我們屁孩小猴變成帥氣午安猴」。陸筱晴也表示，「謝謝大家喜歡《逐玉》，看到好多人來跟我說好喜歡這個作品，我也好開心。未來會繼續帶來更多驚喜給大家。」