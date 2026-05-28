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▲美軍M109A7自走砲。（圖／美國陸軍）

軍購特別預算買反甲/監偵型無人機 數量達2032架

▲Altius-600M攻擊型無人機發射升空。（圖／國防部提供）

▲陸軍「天馬操演」，Ｍ1167悍馬車發射拖式飛彈攻擊海上標靶。（圖／記者呂炯昌攝，2024.08.26）

▲標槍飛彈在俄烏戰爭中，重創俄軍裝甲部隊。（圖／記者呂炯昌攝）

因應中共軍演與灰色地帶威脅，行政院去年11月規劃以軍購、商購及國內產製等管道，提出總規模高達1.25兆元的特別預算。立法院於今年5月正式通過規模達7800億元的軍購特別預算，包括去年12月美國川普政府宣布111億美元（約新台幣3,400多億元）第一批對台軍售，項目包含M142海馬士多管火箭系統、M109A7自走砲、ALTIUS無人機、標槍及拖式飛彈等5案。M142海馬士多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS，又稱為海馬斯），分爲多管火箭系統與底盤，前者由美國洛克希德馬丁公司製造、後者由英國航太（BAe）生產，曾參與伊拉克內戰、阿富汗戰爭、敘利亞內戰、烏克蘭戰爭，因在烏克蘭頻運用這款軍備對抗俄羅斯入侵，讓它的知名度大開。陸軍原計劃採購11套海馬斯多管火箭系統，但因購買的40輛M109A6帕拉丁（Paladin）自走砲面臨停產，美方已無現貨可交，因此改再增購18套海馬斯。截至2023年簽約採購總數達到29套，2024年已經交付11套。另外，射程可達300公里、具導向功能的64枚陸軍戰術飛彈（Army Tactical Missile System，簡稱ATACMS），最後增購至84枚。射程300公里ATACMS若部署於西部地區或外離島，可攻擊中國大陸福建沿岸集結共軍，從防禦性武器變成致命的打擊性武器。依據1979年制定的《台灣關係法》（Taiwan Relations Act，TRA），其核心條文明確規範美國政府需向台灣提供「防禦性武器與服務」，使台灣足以維持足夠的自衛能力，以抵制任何危及台灣人民安全或社會經濟制度的武力脅迫。美國的確根據《台灣關係法》出售航程不遠、攻擊性低的戰機、戰車等防禦性武器，由於中國不斷以軍事手段破壞區域和平穩定，因此售台武器層級不斷提高，出售與美軍現役同級武器，也慢慢出售具長程攻擊性彈藥，以嚇阻共軍犯台。3400多億對美軍購項目中，包括將花費40.5億美金買82套海馬士多管火箭系統，連同陸軍已購買的29套，交運服役後，屆時國軍海馬士多管火箭系統將高達111套，僅次於美國400套，數量位居世界第二多。國軍目前有約220多輛M109A2與M109A5自走砲在服役。M109A2與M109A5在機件結構上幾乎完全相同，M109A5雖改良了核生化系統，裝甲防護力、生存力，但兩型自走砲無自動定位、定向與射擊諸元計算系統，需依賴人力進行繁瑣的測地與瞄準作業，無法做到快速「打完即走」的現代化作戰模式。M109A2更無自動行軍鎖及自動駐鋤，人員需下車手動操作，採全人工裝填彈藥，射速較慢在無人機興起的戰場上增添了官兵生存風險。美國宣布售台60輛M109A7自走砲車、60輛M992A3履帶式彈藥補給車（CAT）、13輛M88A2戰場救濟車、42套「國際野戰砲兵戰術資料鏈系統」（IFATDS）、4080套的「精準導引套件」（Precision Guidance Kit，PGK）。M109A7自走砲車具高精準化、高機動化、高火力強化特性。M109A7捨棄傳統液壓改採電子驅動，搭配先進定位系統能不必停車，能在行駛中解算敵目標，因此M109A7從停車、定位到發射第一發砲彈，所需時間不到60秒，達到「首發即效力射」，相較舊款M109A2與M109A5砲車高耗時、高人力，高自動化能確保在現代戰場中的生存能力。M109A7放棄自1960年代延續迄今的舊式戰車底盤，改採與M2布萊德雷（Bradley）步兵戰鬥車通用的組件，並換裝高達675匹馬力引擎、最大時速38英里（約61公里），能夠與包括M1A2T戰車在內的裝甲部隊共同機動作戰。M109A7標準砲班操作人數為4人，比M109A2/A5的7人編制更低，雖然仍沿用M109A5的M284、39倍徑砲管，不過透過內部系統優化，火力輸出效率更高，最大射速每分鐘4發，且大幅提升的車載電力系統，讓砲彈自動化裝填更順暢，搭配使用 M982「神劍」（Excalibur）GPS 導引砲彈，精準打擊射程可提升至40公里以上。根據國防部立院專報後公開說明資料，將採購1554架ALTIUS-700M、478架ALTIUS-600ISR反裝甲/監偵無人機飛彈系統，兩者合計為2032架。規劃在2026年至2032年執行。ALTIUS-600ISR定位為情報、監視與偵察（ISR）專用無人機，並可攜帶彈頭成為偵打一體的攻擊型無人機。配備高性能 EO/IR（紅外線/光學）鏡頭，提供即時高畫質影像，滯空時間達4小時以上，負責尋找敵方目標並引導攻擊型機型進行打擊。系統設計可自動化引導3架ALTIUS-700M反甲型無人機對各類目標進行打擊。ALTIUS-700M定位為大威力長程巡飛彈，專門針對「重型裝甲」與「防空系統」，可在視距外摧毀敵方主力戰車或加固工事。ALTIUS-700M型總重約30公斤，可攜帶14至15公斤的彈頭，威力與AGM-114「地獄火」（Hellfire）反裝甲飛彈相當，能穿透現代戰車頂部裝甲最脆弱部分。滯空時間約75分鐘，航程可達160公里以上。BGM-71拖式（TOW）飛彈為美國休斯公司研發，1970年開始生產，TOW是管射（Tube launched）、光學追蹤（Optically tracked）和線控導引（Wire command link guided）的英文縮寫。拖式飛彈是現在世界上最廣泛使用的反戰車導引飛彈。陸軍以118億元新購的1240枚拖2B飛彈，可發射新型拖式2B飛彈「M41A7 ITAS拖式發射系統」的M1167悍馬車在2024年8月「天馬操演」中首度公開亮相。相較舊款拖式2A採「直射」模式，直接攻擊車輛的正面裝甲，拖2B具有「頂攻」能力，採用更先進無線導引，不再受限拖2A的銅線導引，射程達到4500公尺以上，主要用於攻擊裝甲車輛或碉堡，以及反登陸作戰擊毀進犯的登陸艦艇，可強化反登陸、反裝甲本土防禦能力。因應漢光演習驗證及美方建議，國防部在軍購特別預算中納入「增購案」，預計增購1,545枚新式拖式飛彈及24套 系統，規劃於2026年至2029年執行。在向美國採購1700枚拖式2B型反裝甲飛彈、400枚的標槍反裝甲飛彈全數交付完畢後，軍購特別預算中增購70套發射器丶1050枚飛彈，規劃要在2031年交運。FGM-148標槍飛彈（Javelin）於2002年問世，飛彈彈體重11.8公斤、發射器重6.4公斤，有效射程75至2500公尺；採紅外線成像導引，具備射後不理導引方式，使射手在發射後能夠隱蔽起來，降低遭攻擊風險，因而深獲軍人喜愛。標槍反戰車飛彈具備智慧攻擊模式，對裝甲車輛採用頂部攻擊的飛行模式，攻擊較薄的車頂裝甲，但也可用直接攻擊模式攻擊建築物或防禦陣地，也可以攻擊低飛的直升機。標槍飛彈每枚造價約6萬美金(約180多萬台幣)，曾在2003年伊拉克戰爭中重創伊拉克的T-72與中國大陸製69式戰車。在俄烏戰爭中，標槍飛彈也曾重創俄軍戰車部隊。