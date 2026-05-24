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在AI浪潮推動下，不少產業因此迎來新一波上升行情，連帶股價水漲船高。其中高效能晶片需求也日益漸高，其中半導體關鍵技術「矽電容（Si-Cap）」近期因三星電機（SEMCO）拿下10億美元大單，再度成為市場焦點。也因此，美系外資最新指出，市場現在擔心矽電容競爭恐怕還太早，反而是布局相關概念股的好時機，點名看好愛普*（6531）、力積電（6770），至於華邦電（2344）則維持「中立」評等。產業消息傳出，三星電機此次簽下的矽電容合約，期間自2027年至2028年底。美系外資科技產業分析師表示，三星電機未來不只鎖定AI伺服器市場，後續更將把應用拓展至自動駕駛、行動裝置等高效能運算（HPC）領域。不過，美系外資認為三星電機短期內對愛普*的威脅仍有限。報告指出，雖然三星電機在晶圓代工製程上獲得華邦電技術支援，但從設備採購、ABF載板認證、EMIB封裝驗證，到終端客戶導入，整體量產流程仍需時間，因此競爭影響不會立即浮現。此外，美系外資認為市場目前過度聚焦矽電容，反而低估愛普在VHM（Very High-bandwidth Memory）技術上的潛力。報告指出，愛普*未來有望受惠於矽電容與WoW技術帶動，2027、2028年獲利成長率預估都將超過60%，到2028年時，新興業務占營收比重更有機會達到74%。也因此，美系外資也大幅調升愛普*目標價，從777元一口氣上修至1555元，升幅逾1倍，並維持「優於大盤」評等。報告提到，隨著英特爾在先進封裝領域推進高電容密度技術，愛普*IPD業務成長空間可望進一步擴大，相關營收預估將從2026年的32.7億元，成長至2028年的100.4億元。在供需面方面，美系外資預估，非台積電體系的矽電容市場，未來幾年供給仍相當吃緊。預估2026年全球供給缺口高達57%，2027年、2028年則分別為16%、11%。其中，EMIB先進封裝、中國AI GPU，以及智慧型手機SoC需求，都是推升矽電容需求的重要動能。此外，美系外資也指出，傳統DRAM製程其實非常適合延伸生產矽電容，為台灣記憶體廠帶來新的轉型機會。其中，力積電因目前產能幾乎滿載，加上類比、邏輯與記憶體產品價格同步上揚，因此維持「優於大盤」評等，目標價也由71元調升至88元，升幅逾23%。至於市場傳出華邦電有望成為三星電機合作夥伴，美系外資則認為，即使合作成真，預估到2027年相關業務占華邦電整體營收比重仍僅為低個位數，因此維持「中立」看法。