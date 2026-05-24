洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平，在台灣時間24日面對密爾瓦基釀酒人隊的比賽中，展現了身為球場全能戰士的身手，不僅達成個人大聯盟生涯1100支安打的里程碑，更延續了驚人的個人數據紀錄。這一位大聯盟超級球星，儘管功成名就，但一如過往那樣謙遜有禮，根據日本媒體《每日體育》報導，大谷翔平在今天看到一隻小鳥停在草地上，但他沒有因為要練習就趕走對方，而是深深一鞠躬，展現對於生命的尊重。
大谷對小鳥深深一鞠躬 依舊謙遜有禮
在這場比賽開始前的練習期間，發生了一段溫馨的插曲。當時大谷翔平在進行例行傳接球練習時，發現旁邊有一隻小鳥停靠在草地上。大谷不僅停下腳步，神情專注地觀察這隻不速之客，隨後更展現出標誌性的禮貌，對著小鳥深深一鞠躬。這一幕被現場鏡頭捕捉，隨即在網路上引發熱議，球迷們紛紛留言稱讚：「他真的太溫柔了」、「這就是大谷獨有的魅力」。
而在比賽結束、道奇隊以11：3大勝釀酒人隊後，大谷翔平再次展現了「不忘初心」的一面。當他正準備走向場中央與隊友慶祝勝利時，他注意到三壘邊線旁有一塊異物，立刻主動停下腳步將其撿起，甚至刻意跨過白線不踩踏，隨後才加入慶祝隊列。
此舉讓日媒感觸良多，特別指出大谷翔平自效力洛杉磯天使隊時期以來，就多次被捕捉到主動清理球場垃圾的身影。日媒盛讚，即便如今大谷已是年薪頂級、成就無數的歷史級球星，他那保持球場整潔的習慣與謙遜性格，完全沒有因為功成名就而改變，「他依然是當初那個初心不變的大谷翔平」。
擊碎連敗陰霾 投打聯手大勝釀酒人
回到比賽本質，大谷翔平此役擔任先發第一棒指定打擊，全場5打數敲出2支安打、貢獻1分打點，這讓他成功締造了個人本季最長的9場連續安打紀錄，並寫下4場連續打點的亮眼成績。在他的帶領下，道奇隊成功終止了對戰釀酒人隊的跨季連敗，守住了國聯西區龍頭寶座。
先發投手佐佐木朗希此役展現韌性，儘管首局失掉3分，但隨後穩住陣腳投滿責任局數，成功收下本季第3勝。道奇隊打線在第四節透過T·赫南德茲（Teoscar Hernández）的逆轉三分砲點燃火花，最終以大比分勝出。
隨著5月即將進入尾聲，大谷翔平的打擊率回升至2成76，整體進攻指數（OPS）也攀升至0.883。
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在這場比賽開始前的練習期間，發生了一段溫馨的插曲。當時大谷翔平在進行例行傳接球練習時，發現旁邊有一隻小鳥停靠在草地上。大谷不僅停下腳步，神情專注地觀察這隻不速之客，隨後更展現出標誌性的禮貌，對著小鳥深深一鞠躬。這一幕被現場鏡頭捕捉，隨即在網路上引發熱議，球迷們紛紛留言稱讚：「他真的太溫柔了」、「這就是大谷獨有的魅力」。
而在比賽結束、道奇隊以11：3大勝釀酒人隊後，大谷翔平再次展現了「不忘初心」的一面。當他正準備走向場中央與隊友慶祝勝利時，他注意到三壘邊線旁有一塊異物，立刻主動停下腳步將其撿起，甚至刻意跨過白線不踩踏，隨後才加入慶祝隊列。
此舉讓日媒感觸良多，特別指出大谷翔平自效力洛杉磯天使隊時期以來，就多次被捕捉到主動清理球場垃圾的身影。日媒盛讚，即便如今大谷已是年薪頂級、成就無數的歷史級球星，他那保持球場整潔的習慣與謙遜性格，完全沒有因為功成名就而改變，「他依然是當初那個初心不變的大谷翔平」。
回到比賽本質，大谷翔平此役擔任先發第一棒指定打擊，全場5打數敲出2支安打、貢獻1分打點，這讓他成功締造了個人本季最長的9場連續安打紀錄，並寫下4場連續打點的亮眼成績。在他的帶領下，道奇隊成功終止了對戰釀酒人隊的跨季連敗，守住了國聯西區龍頭寶座。
先發投手佐佐木朗希此役展現韌性，儘管首局失掉3分，但隨後穩住陣腳投滿責任局數，成功收下本季第3勝。道奇隊打線在第四節透過T·赫南德茲（Teoscar Hernández）的逆轉三分砲點燃火花，最終以大比分勝出。
隨著5月即將進入尾聲，大谷翔平的打擊率回升至2成76，整體進攻指數（OPS）也攀升至0.883。