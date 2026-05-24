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台股市場再有ETN商品提前下市，變成壁紙！臺灣證券交易所公告，由富邦綜合證券發行的「富邦特選大蘋果報酬指數單日反向一倍指數投資證券（02001R）」，簡稱「富邦蘋果反一N」，因觸及發行計畫中的強制贖回條件，將自5月28日起終止上市，明（25）日則為最後交易日。證交所指出，富邦蘋果反一N於5月22日收盤後公布的指標價值（IV）跌至0.467元，已達發行計畫所訂的強制贖回門檻，因此發行人依法申報提前贖回，並申請終止上市。依照時程安排，5月25日為最後交易日，5月26日起停止買賣，5月28日正式下市。此次下市的是ETN商品，而非ETF。ETN屬於由券商發行、連結特定指數表現的指數投資證券，商品本身設有提前贖回與強制終止機制，一旦淨值或指標價值跌破特定門檻，即可能提前終止上市。富邦蘋果反一N於2020年4月16日掛牌，當時是台灣首檔上市的槓桿與反向型ETN商品。由於近年台股與蘋果供應鏈相關權值股長期走強，反向型商品表現持續承壓，也使其指標價值一路下滑，最終觸及強制贖回條件。證交所表示，此案符合「營業細則」第50條之8規定，因此啟動終止上市程序，相關投資人權益與提前贖回事宜，可至富邦綜合證券官網查詢。