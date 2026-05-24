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亞利桑那響尾蛇台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll），正在挑戰一項連百年大聯盟歷史都沒有人完成過的壯舉。截至目前為止，卡洛爾本季已經敲出6支三壘安打，高居全大聯盟第一。如果他最終能在2026球季結束後持續排名榜首，不但將完成個人生涯「三壘安打王3連霸」，更將成為大聯盟史上第一位連續3年稱霸全聯盟三壘安打榜的球員；更驚人的是，這項紀錄還發生在一個「三壘安打幾乎快絕種」的年代。近年大聯盟進入高度全壘打化時代後，三壘安打數量其實已經越來越罕見。根據數據統計，2025年全大聯盟總共只出現628支三壘安打，這不只是近代棒球最少紀錄之一，更是1901年以來、非縮水球季中的第二低數字，僅高於1959年的591支。換句話說，如今的大聯盟，早已不是過去那種大量出現三壘安打的環境，就在這種「死球年代」，卡洛爾卻硬是把三壘安打打成自己的專屬武器。他去年單季敲出17支三壘安打，不但刷新響尾蛇隊史紀錄，也成功連兩年稱霸全聯盟，如今2026球季才進行不到一半，他又再次以6支暫居榜首。事實上，連續拿下三壘安打王本來就是極度困難的事情。在卡洛爾之前，最近一位能連續3年稱霸單一聯盟三壘安打榜的球員，已經是2004至2006年間效力坦帕灣魔鬼魚（Tampa Bay Devil Rays，光芒前身）的克勞佛（Carl Crawford）。至於最近一位能連兩年稱霸「全大聯盟」三壘安打榜的球員，則是2005、2006年的紐約大都會名將雷耶斯（José Reyes）。換句話說，如果卡洛爾今年再次完成登頂，他將正式成為大聯盟史上第一位「三壘安打王3連霸」球員。此外，如果他能連續第4年稱霸國聯三壘安打榜，也將成為單一聯盟史上第2人，前一位做到的是1991至1994年效力芝加哥白襪（Chicago White Sox）的強森（Lance Johnson）。而卡洛爾之所以能成為「新世代三壘安打之王」，關鍵就在於他幾乎誇張到不合理的速度能力。據Statcast數據顯示，卡洛爾過去4個球季的平均衝刺速度始終維持在全大聯盟前4％。自2023年以來，大聯盟從本壘衝上三壘的最快紀錄前21名中，卡洛爾一個人就包辦了14次；其中最快的一次，甚至就在本週稍早對戰舊金山巨人時誕生。當時他只花了10.71秒，就從本壘直接狂奔上三壘。截至目前為止，卡洛爾生涯已累積49支三壘安打，其中高達32支都來自主場。而響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）談到這位愛將時，也忍不住露出驚嘆語氣，「現在只要卡仔把球打向外野，我其實已經不太看球了。」Lovullo笑著表示，「我會直接盯著他看，因為看他用那種不可思議的速度繞壘，真的非常震撼。」