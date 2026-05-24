太平洋高壓籠罩，今（24）日全台天氣晴朗，高溫狂飆，街上許多民眾都已撐起陽傘、開啟冷氣，抵禦體感突破40度的悶熱環境，據中央氣象署資料，今天中午台南市玉井區測到39.4度最高溫，南台灣近山區、大台北盆地，普遍也都有36度以上氣溫。

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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天「紫色酷熱範圍」更加擴大，󠀠但最熱的時候還沒來臨，周一至周三（5月25日至5月27日）大台北都會區、中南部內陸地區，有機會連續3天挑戰37至38度高溫。

▲全台高溫炎熱，大台北、花東地區及中南部近山區有37度高溫發生機率。（圖／中央氣象署）
▲全台高溫炎熱，大台北、花東地區及中南部近山區有37度高溫發生機率。（圖／中央氣象署）
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，這波持續型酷熱天氣，白天曝曬感非常強烈，提醒民眾務必做好防曬、多補充水份；氣象署預報員曾昭誠則說明，下波鋒面周五（5月29日）抵達，屆時中部以北、宜蘭有局部短暫陣雨，其它地區多雲，午後有局部雷陣雨，氣溫也會同步下滑。

🟡今天高溫縣市排行榜（5/24）
1、台南市玉井區：39.4度
2、屏東縣內埔鄉：38.3度
3、高雄市內門區：37.2度
4、台北市士林區：36.8度
5、嘉義縣竹崎鄉：36.7度
5、雲林縣斗南鎮：36.7度

▲各地氣溫狂飆，今天高溫「紫色酷熱範圍」更加擴大。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）
▲各地氣溫狂飆，今天高溫「紫色酷熱範圍」更加擴大。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...