太平洋高壓籠罩，今（24）日全台天氣晴朗，高溫狂飆，街上許多民眾都已撐起陽傘、開啟冷氣，抵禦體感突破40度的悶熱環境，據中央氣象署資料，今天中午台南市玉井區測到39.4度最高溫，南台灣近山區、大台北盆地，普遍也都有36度以上氣溫。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天「紫色酷熱範圍」更加擴大，但最熱的時候還沒來臨，周一至周三（5月25日至5月27日）大台北都會區、中南部內陸地區，有機會連續3天挑戰37至38度高溫。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，這波持續型酷熱天氣，白天曝曬感非常強烈，提醒民眾務必做好防曬、多補充水份；氣象署預報員曾昭誠則說明，下波鋒面周五（5月29日）抵達，屆時中部以北、宜蘭有局部短暫陣雨，其它地區多雲，午後有局部雷陣雨，氣溫也會同步下滑。
🟡今天高溫縣市排行榜（5/24）
1、台南市玉井區：39.4度
2、屏東縣內埔鄉：38.3度
3、高雄市內門區：37.2度
4、台北市士林區：36.8度
5、嘉義縣竹崎鄉：36.7度
5、雲林縣斗南鎮：36.7度
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🟡今天高溫縣市排行榜（5/24）
1、台南市玉井區：39.4度
2、屏東縣內埔鄉：38.3度
3、高雄市內門區：37.2度
4、台北市士林區：36.8度
5、嘉義縣竹崎鄉：36.7度
5、雲林縣斗南鎮：36.7度