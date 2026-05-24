我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗足球協會主席塔吉（Mehdi Taj）於本今（24）日正式宣布，經國際足球總會（FIFA）批准，伊朗國家隊在2026年世界盃的訓練基地已確定從美國遷移至墨西哥。這項變動旨在解決潛在的簽證問題，並考量到近期中東局勢引發的安全擔憂。伊朗原定計畫將其訓練基地設於美國亞利桑那州的圖森市（Tucson, Arizona），但由於中東地區戰事引發的不確定性，以及相關安全疑慮，伊朗足協此前便持續與FIFA協商更改基地的可能性。經過在伊斯坦堡的多次會議以及昨日在德黑蘭舉行的視訊研討會，最終獲得FIFA秘書長首肯。新的訓練基地將落腳於墨西哥的蒂華納（Tijuana），該地緊鄰美國聖地牙哥。塔吉在聲明中表示，遷移基地不僅能解決可能的簽證障礙，團隊甚至有機會直接搭乘伊朗航空（Iran Air）的班機往返墨西哥。儘管訓練基地確定移往墨西哥，但這並不影響伊朗在美國境內的比賽行程。根據FIFA先前規劃，伊朗隊將參與G組賽事，分別於6月15日在洛杉磯迎戰紐西蘭、6月21日對陣比利時，並於6月26日在西雅圖出戰埃及。對於外界先前對伊朗隊參賽資格的臆測，FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）於上個月在溫哥華召開的FIFA大會上已明確表態。他強調：「毫無疑問，伊朗將參與2026年FIFA世界盃，且將按原定計畫在美國進行比賽。原因很簡單，因為我們必須團結，我們必須將人們凝聚在一起。」這將是伊朗隊連續第四次、史上第七次參加世界盃。儘管過去他們從未成功晉級小組賽淘汰賽，但此次透過更改基地以克服後勤與簽證挑戰的靈活部署，顯示出伊朗隊對於這屆由美國、加拿大與墨西哥共同主辦的世界盃，仍抱持著極高的重視與參賽決心。