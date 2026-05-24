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打線能否串聯發揮？得點圈能否攻下分數？

山本由伸能否克服連續四戰在首局失分狀況？

打線能否把握山本由伸首局容易不穩定的進攻機會？

年輕投手群對上強敵道奇，能否展現壓制力？

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間5月25日進行，該日有16場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上密爾瓦基釀酒人的比賽，此戰道奇將推出山本由伸先發，而釀酒人則是推出斯普羅特（Brandon Sproat）應戰。《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。洛杉磯道奇（32勝20敗）vs密爾瓦基釀酒人（30勝19敗）比賽時間：台灣時間5月25日（日）凌晨02:10✅道奇觀戰焦點：道奇打線前日成功突破釀酒人投手群封鎖，單場打下11分，終結例行賽對戰十連敗。明日打線能否持續發揮實力，給予山本由伸援護將成為關鍵。投手方面，道奇牛棚的連續無失分紀錄能否繼續保持，改寫大聯盟紀錄。觀戰重點：✅釀酒人觀戰焦點：釀酒人機關槍打線串聯能力驚人，然而投手群在昨日失手。釀酒人年輕投手群能否重振旗鼓，壓制道奇來勢洶洶的打線。觀戰重點：MLB賽程（台灣時間5/25）12:15 藍鳥 VS 海盜12:35 老虎 VS 金鶯01:35 雙城 VS 紅襪01:35 守護者 VS 費城人01:35 洋基 VS 光芒01:40 紅人 VS 紅雀01:40 大都會 VS 馬林魚02:10 皇家VS馬林魚02:10 道奇VS釀酒人02:20 太空人 VS 小熊04:10 白襪 VS 巨人04:05 大都會 VS 馬林魚04:10 洛磯 VS 響尾蛇04:10運動家 VS 教士04:10 國民VS 勇士06:05 老虎 VS 金鶯07:20 遊騎兵 VS 天使📺 轉播平台：MLB TV、緯來育樂台、愛爾達體育台🟡電視轉播：緯來育樂台：遊騎兵 VS 天使🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台