運價連續4週走高！最新一期SCFI指數22日出爐，本週上漲77.49點、至2218.15點，漲幅3.61%，其中四大航線中，以歐洲線上漲幅度最多。

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觀察四大航線本週表現，歐洲線每TEU（20呎櫃）為1905美元，較前期上漲89美元，漲幅4.9%；地中海航線每TEU（20呎櫃）為3207美元，較前期上漲62美元，漲幅1.97%；美西線每FEU（40呎櫃）為3154美元，較前期上漲36美元、漲幅1.15%；美東線每FEU（40呎櫃）為4313美元，較前期上漲89美元，漲幅2.11%。

其他航線表現則為，波斯灣線每箱運價4306美元，上漲75美元，漲幅4.24%；南美線（桑托斯）每箱運價5105美元，上漲849美元，漲幅19.05%，站上5000元關卡；東南亞線（新加坡）每箱運價585美元，上漲15美元，漲幅2.63%。

針對運家，業者透露，因為碰上亞馬遜大出貨，美西、美東航線都已滿艙。船公司在美國線安排空白航班，從春節期間一直延續到4月，進入5月貨量逐漸增加，除了補庫存，部分可能來自6月在美加墨世界盃足球賽進貨、趕在新的《301關稅》生效前提早出貨，支撐5月中這波北美線漲勢。

市場已傳出船公司6月1日歐美線還要喊漲。業者透露，MSC歐洲線每40呎櫃6月上旬報價4140美元，馬士基歐基港開艙價漲至4000美元，目標希望將6月初報價推漲至接近4000美元，較5月底上漲約1000美元。此外，多家船公司美國線每40呎櫃喊漲1500美元甚或以上。

而台驊控股總經理顏益財表示，中東戰爭停不下來，荷姆茲海峽造成物流供應鏈鏈鎖風暴發威，6月中旬前貨櫃輪出現全線爆倉。

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陳郁柔編輯記者

畢業於世新大學傳播管理學系，擁有五年財經新聞編輯經驗，長期關注金融市場、產業動態與總體經濟議題。
自畢業後即進入新聞媒體產業，負責即時新聞撰寫、深度報導企劃及專題內容編輯，具備豐富的財經內容產製經驗...