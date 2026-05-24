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中華職棒「黃衫軍」中信兄弟開季至今打擊狀況慘烈，4月團隊打擊率2成46，5月下滑至2成25，得點圈打擊率更以2成12排名墊底，顯示得分效率不佳。前役有象迷高舉「打教下台」的牌子，表示對教練團的不滿，兄弟總教練平野惠一今（24）日受訪時表示，希望打線能再繼續加油，自己也會想辦法如何安排打線組合，平野強調，每位打者在每局的角色都不同，希望打者能夠理解。兄弟本季打擊狀況慘烈，截至今日賽前打擊率僅2成37，排名聯盟第4，上壘率3成15，排名第3，不過得點圈打擊率僅2成12，排名聯盟墊底，這也間接影響到球隊得分效率。前役有球迷舉牌抗議，高舉「打教下台」的牌子，日籍打擊教練西田明央，今日賽前打擊練習結束後，以協助選手室內特打為由，未接受媒體採訪。兄弟總教練平野惠一賽前表示，希望自家打線能再繼續加油，「當然選手的啟用，該如何組合打線安排，我這邊也會再想想辦法。」平野直言，得點圈表現不佳，直接影響的就是得分能力，「上壘、串聯，然後把打點打回來，這就是最基本的模式。平野坦言，每局每一位打者的角色都有不同，「當然這跟打序也有關係，當你每局的每個人不管是在什麼打序，都可能會成為該局的首棒打者，每局都會有不同的角色。」平野直言，希望每位打者都要能理解，自己在打序中，在每局的狀態是屬於怎麼樣的角色。