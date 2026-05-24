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NBA東區決賽第三戰，克里夫蘭騎士隊在主場以108：121不敵紐約尼克隊，系列賽總比數來到0：3的絕望落後。隨著尼克隊展現恐怖的季後賽10連勝氣勢，騎士隊不僅面臨被橫掃的危機，更創下了NBA史上第164次出現3：0領先的紀錄——而在過往的163次紀錄中，從未有球隊能實現逆轉翻盤。而對此，前球星、現任球評巴克利（Charles Barkley）給出答案，暗示球隊應該在季後找回「詹皇」詹姆斯（LeBron James）。賽後，知名評論節目《Inside the NBA》針對騎士隊的慘狀進行檢討。儘管騎士先發陣容中擁有四名全明星球員，卻在系列賽中遭到尼克全面壓制。格林（Draymond Green）在節目中直言不諱地批評：「沒人能站出來。這支球隊沒有領導力。到底誰會在休息室裡告訴大家，我們必須做什麼、我們需要做什麼？」面對格林的質疑，巴克利隨即給出一個簡短卻震撼的答案：「我有個答案，那個人就是勒布朗·詹姆斯。」巴克利的這番言論立刻引發外界對於詹姆斯今年休賽季成為自由球員後，是否可能重返職業生涯起點克里夫蘭的熱烈討論。這場比賽中，尼克隊展現了極高的執行力，球隊投籃命中率高達56%，布朗森（Jalen Brunson）狂轟30分，帶領球隊拿下隊史自1999年以來，挑戰NBA總冠軍賽的最佳機會。反觀騎士隊，儘管莫布里（Evan Mobley）拿下24分、米契爾（Donovan Mitchell）貢獻23分，哈登（James Harden）則繳出19分、5籃板、5助攻，但整體外線手感冰冷，全場三分球41投僅12中，命中率僅29%。騎士隊在整場比賽中甚至未曾取得領先，進攻端毫無章法，防守端則完全無法限制尼克的節奏。對於騎士而言，隨著系列賽陷入0：3的歷史性絕境，他們不僅需要面對被淘汰的壓力，更必須在周二的第四戰中，找到一位能夠挺身而出的關鍵領袖，否則這場東區決賽恐將提早畫下句點。