台中市最強景點全新排行出爐了！根據觀光署最新公布 2026 年的遊客統計數據，台中冠軍景點「公益路商圈」出現了強大的新對手，剛列入統計的「臺中中央公園」迅速衝上亞軍位置成為黑馬，3 個月間吸引 746 萬遊客，也讓榜單直接大洗牌，更讓一中商圈暫時跌落第三名位置。
2026 年台中黑馬景點來了！中央公園剛上榜就衝上亞軍
根據觀光署公布的最新景點觀光人潮統計數據，2026 年 1 月至 3 月台中最強景點，去年冠軍「公益路商圈」仍位處第一，3 個月吸引 878 萬人次到訪。第二名則變成中央公園，3 個月吸引 746 萬遊客緊追在後。其餘台中景點排名如下：
2026 年台中景點觀光人次排行（2026 年 1 至 3 月）
第一名：公益路商圈，878 萬 9,149 人次
第二名：臺中中央公園，746 萬 1,244 人次
第三名：一中商圈，561 萬 4,690 人次
第四名：大甲鎮瀾宮，433 萬 7,183 人次
第五名：秋紅谷景觀生態公園與周邊商圈，422 萬 5,928 人次
第六名：逢甲夜市，287 萬 3,044 人次
第七名：廟東夜市及慈濟宮，207 萬 9,477 人次
第八名：新社職人小鎮，187 萬 8,537 人次
第九名：東海藝術商圈與夜市及路思義教堂，185 萬 6,997 人次
第十名：草悟道，184 萬 8,771 人次。
這份最新榜單中，公益路商圈出現了強大的新對手。臺中中央公園在 2026 年 2 月之後正式列入景點統計數據，就直接以 3 個月 746 萬遊客人次登上亞軍之位，直接將一中商圈擠到第三名，甚至還有機會挑戰公益路商圈的王座。
面積比大安森林公園大2倍！中央公園成台中觀光新星
事實上，水湳經貿生態園區，後者範圍涵蓋水湳機場及周邊地區，面積約 254 公頃，其中保留約 67.34 公頃大面積綠色開放空間配置在園區中央，形成一個大型、蜿蜒全區、貫穿南北的綠地，也就成為台中中央公園。其周圍規劃四個特色分區：生態住宅社區、國際經貿園區、文化商業區及創新研究園區，中央公園可說是水湳經貿園區開發案中最重要的一環。
台中中央公園是台北大安森林公園的 2.6 倍大，園區內甚至規劃了大眾遊覽車觀光、4 小時市民貼心行程、半日家庭幸福遊、全日遊等各種觀光方案。園區內還包含了十二感官體驗，有大量遊樂設施可以提供家長帶著孩子同樂，甚至在園區內的飛行美樂地遊戲場，還能挑戰全台最長 32 米雙軌滑索。
而在今年 2 月份，中央公園迎來 2026 中臺灣燈會降臨，以 MOOMIN 為主軸的燈會，讓 2 月份單月就吸引了 589 萬遊客人次到訪。這不僅讓中央公園擁有了挑戰台中最強景點的底氣，更成為唯一有機會追上公益路商圈的黑馬景點。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據觀光署公布的最新景點觀光人潮統計數據，2026 年 1 月至 3 月台中最強景點，去年冠軍「公益路商圈」仍位處第一，3 個月吸引 878 萬人次到訪。第二名則變成中央公園，3 個月吸引 746 萬遊客緊追在後。其餘台中景點排名如下：
2026 年台中景點觀光人次排行（2026 年 1 至 3 月）
第一名：公益路商圈，878 萬 9,149 人次
第二名：臺中中央公園，746 萬 1,244 人次
第三名：一中商圈，561 萬 4,690 人次
第四名：大甲鎮瀾宮，433 萬 7,183 人次
第五名：秋紅谷景觀生態公園與周邊商圈，422 萬 5,928 人次
第六名：逢甲夜市，287 萬 3,044 人次
第七名：廟東夜市及慈濟宮，207 萬 9,477 人次
第八名：新社職人小鎮，187 萬 8,537 人次
第九名：東海藝術商圈與夜市及路思義教堂，185 萬 6,997 人次
第十名：草悟道，184 萬 8,771 人次。
面積比大安森林公園大2倍！中央公園成台中觀光新星
事實上，水湳經貿生態園區，後者範圍涵蓋水湳機場及周邊地區，面積約 254 公頃，其中保留約 67.34 公頃大面積綠色開放空間配置在園區中央，形成一個大型、蜿蜒全區、貫穿南北的綠地，也就成為台中中央公園。其周圍規劃四個特色分區：生態住宅社區、國際經貿園區、文化商業區及創新研究園區，中央公園可說是水湳經貿園區開發案中最重要的一環。