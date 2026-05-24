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2026 年台中黑馬景點來了！中央公園剛上榜就衝上亞軍

2026 年台中景點觀光人次排行（2026 年 1 至 3 月）

▲據觀光署公布的最新景點觀光人潮統計數據，2026 年 1 月至 3 月台中最強景點第二名，由新入榜的中央公園拿下，也讓榜單出現洗牌效應。（圖／Gemini生成）

面積比大安森林公園大2倍！中央公園成台中觀光新星

▲台中中央公園占地67.34 公頃，是台北大安森林公園的 2.6 倍大，園區內甚至規劃了大眾遊覽車，讓民眾能一日遊的方案。（圖／中央公園官網）

▲中央公園內的飛行美樂地遊戲場，還能挑戰全台最長 32 米雙軌滑索。（圖／中央公園官網）

台中市最強景點全新排行出爐了！根據觀光署最新公布 2026 年的遊客統計數據，台中冠軍景點「公益路商圈」出現了強大的新對手，剛列入統計的迅速衝上亞軍位置成為黑馬，3 個月間吸引 746 萬遊客，也讓榜單直接大洗牌，更讓一中商圈暫時跌落第三名位置。根據觀光署公布的最新景點觀光人潮統計數據，2026 年 1 月至 3 月台中最強景點，去年冠軍「公益路商圈」仍位處第一，3 個月吸引 878 萬人次到訪。第二名則變成中央公園，3 個月吸引 746 萬遊客緊追在後。其餘台中景點排名如下：這份最新榜單中，公益路商圈出現了強大的新對手。臺中中央公園在 2026 年 2 月之後正式列入景點統計數據，就直接以 3 個月 746 萬遊客人次登上亞軍之位，直接將一中商圈擠到第三名，甚至還有機會挑戰公益路商圈的王座。事實上，水湳經貿生態園區，後者範圍涵蓋水湳機場及周邊地區，面積約 254 公頃，其中保留約 67.34 公頃大面積綠色開放空間配置在園區中央，形成一個大型、蜿蜒全區、貫穿南北的綠地，也就成為。其周圍規劃四個特色分區：生態住宅社區、國際經貿園區、文化商業區及創新研究園區，中央公園可說是水湳經貿園區開發案中最重要的一環。台中中央公園是台北大安森林公園的 2.6 倍大，園區內甚至規劃了大眾遊覽車觀光、4 小時市民貼心行程、半日家庭幸福遊、全日遊等各種觀光方案。園區內還包含了十二感官體驗，有大量遊樂設施可以提供家長帶著孩子同樂，甚至在園區內的飛行美樂地遊戲場，還能挑戰全台最長 32 米雙軌滑索。而在今年 2 月份，中央公園迎來 2026 中臺灣燈會降臨，以 MOOMIN 為主軸的燈會，讓 2 月份單月就吸引了 589 萬遊客人次到訪。這不僅讓中央公園擁有了挑戰台中最強景點的底氣，更成為唯一有機會追上公益路商圈的黑馬景點。