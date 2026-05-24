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未來申請綠卡變得更加困難

移民律師與援助團體示警

川普政府收緊外來移民的措施又跨出一步，22日美國公民及移民服務局（USCIS）宣布，在美國境內想申請綠卡的外國人，未來必須離開美國，回到原籍母國提出申請。這項改變推翻了已實施超過半世紀的慣例，也在援助團體、移民律師與移民社群間引發混亂與憂慮。根據《美聯社》報導，過去50多年來，擁有合法身分的外國人一直可以在美國境內完成永久居留申請的全部流程，包括與美國公民結婚者、工作與學生簽證持有人，以及難民與政治庇護申請者等等，但之後情況將會發生改變。美國公民及移民服務局公布表示，目前以臨時身分待在美國、希望申請成為合法永久居民者，除非符合「特殊情況」，否則都必須返回母國申請。至於是否符合特殊情況，將由美國公民及移民服務局官員裁定。美國公民及移民服務局強調，非移民人士，例如學生、短期勞工或觀光簽證持有人，是為了特定目的短暫赴美，「我們的制度原本就是設計讓他們在停留結束後離境，他們的停留不應成為取得綠卡程序的第一步」。美國公民及移民服務局並未說明新政策何時生效，也未說明申請人是否必須在整個申請期間都待在海外，以及已經在辦理中的綠卡申請案件是否會受到影響。美國公民及移民服務局沒有給出明確解釋，僅強調若申請人能提供「經濟利益」或符合「國家利益」，則可能仍可留在美國境內辦理申請程序，至於其餘人則需回母國申請。移民律師與援助團體表示，目前有些國家遭美國禁止入境，也有一些國家面臨簽證審理暫停。如果要求這些國家的民眾回國申請綠卡，意味著他們很可能根本無法再次返回美國。移民律師與援助團體強調，長期以來許多外來群體都能在美國境內完成申請綠卡的程序，因為不少民眾無法回國，或者是他們母國根本沒有美國大使館可以申請。例如，美國駐阿富汗大使館自2021年8月美軍撤離後便已關閉。非營利組織「加州移民計畫（California Immigration Project）」資深律師德海文（Jessie De Haven）表示，「目前真的很難判斷這項政策會如何執行。但我確實認為，它可能會對提出申請綠卡的人們產生寒蟬效應」。