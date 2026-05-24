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效力北海道日本火腿鬥士隊台灣火球男古林睿煬，今（24）日在日職二軍先發對戰東京養樂多燕子隊二軍，主投5局送出9次三振，最快球速飆到153公里，不過他在第4局遭遇亂流，單局失掉3分，加上火腿打線全場遭到封鎖，最終火腿以0：3遭完封，古林睿煬也吞下本季二軍第2敗。這是古林睿煬自5月12日對戰樂天二軍後，相隔12天再度先發登板，上一場他曾主投6局被敲11安、失掉7分吞敗，因此此役表現也格外受到關注。古林開賽後其實狀態相當不錯，雖然1局上先投出保送、被敲安打，但隨後迅速穩定下來，甚至一度連續解決9名打者，前3局完全壓制養樂多二軍打線。不過比賽來到第4局後，古林卻突然出現亂流。他先是開局投出四壞保送，接著連續被Nikita Moiseev與北村恵吾敲出安打，讓養樂多率先攻下分數。隨後古林又出現暴投，再讓對手追加分數，而捕手矢野泰二郎之後再補上一支帶有1分打點的二壘安打，讓古林單局失掉3分。雖然後續他成功穩住局面，沒有讓傷害繼續擴大，但這個半局也成為整場比賽最大轉折點。值得注意的是，雖然吞下敗投，但古林整場比賽內容其實並不算差。他在第5局重新找回節奏，不但投出三上三下，還連續飆出2次三振結束該局。此役他總計主投5局，用74球面對21名打者，被敲4支安打，送出9次三振，另有2次四壞保送，失掉3分皆為責失分，最快球速則來到153公里。雖然本季二軍防禦率仍偏高，目前來到7.90，但相比上一場狀況，此役古林在三振能力與球威方面，已有大幅回升跡象。只是對古林而言，這場比賽最大的無奈，依舊是隊友火力完全沒有幫忙，火腿二軍全場只擊出4支零星安打，始終無法突破養樂多投手群封鎖，最終遭到完封，讓古林即使送出9次三振、仍只能苦吞本季二軍第2敗。