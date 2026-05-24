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韓國女演員全智賢近期為了宣傳全新電影作品《屍速禁區》，與劇組團隊一同登上羅PD）的網路節目。一向給人大氣、高冷形象的全智賢，在節目中被導演與搭檔們聯手爆料，透露私底下的全智賢竟然極度沉迷於使用ChatGPT來算命，甚至在電影拍攝現場直接化身為「AI命理大師」，連同劇演員的八字時辰都不放過，新奇又逗趣的私下面貌，瞬間掀起網友熱烈討論。電影《屍速禁區》的導演延尚昊，以及主演群全智賢、具教煥、池昌旭等人齊聚一堂。聊到「誰能在喪屍災難中活到最後」的話題，池昌旭隨即指著全智賢直言：「總覺得姐姐就是會活得非常長壽的類型。」導演延尚昊也深有共鳴，還當場加碼爆料全智賢在拍攝現場經常透過ChatGPT幫大家查詢八字算命，全智賢本人則笑著點頭承認。同片演員具教煥也忍不住在一旁開玩笑告狀，全智賢算命算到後來，甚至連每個人的出生時辰都要打破砂鍋問到底。具教煥當場一臉無奈又好笑地高喊：「一般來說，出生時辰是不能隨便告訴別人的，現在全智賢前輩掌握了我的出生時辰，隨時隨地都能徹底解讀、看透我，等於把我整個人都摸透了！」讓錄影現場陷入一片笑聲。全智賢大方承認並展現超強自信全智賢隨後打趣回應，表示之所以會想詢問大家的出生時辰，純粹是因為覺得很有趣。至於全智賢自己算出的命盤如何？她展現出強大自信表示：「我覺得自己不論未來遇到什麼狀況，應該都能活得很好，無論如何都能想辦法活下去。」