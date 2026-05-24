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經典韓劇《順風婦產科》播出已超過25年，至今仍是觀眾心中的「國民神劇」，除了捧紅宋慧喬、金素妍、金來沅等一線韓星外，劇中童星們的近況也總是大家關注的焦點，在劇中飾演「偉偉」的李泰利今（24）日正式升格人夫，舉辦婚禮迎娶圈外女友；「美月」金成恩已在2024年和圈外男友結婚，不過2015年時她曾因家道中落，接演三級片《花樣女鬼》掀起爭議。在劇中飾演「偉偉」的李泰利，他是《順風婦產科》童星群中少數還活躍於演藝圈的一位，長大後陸續出演《擁抱太陽的月亮》、《屋塔房王世子》、《九尾狐傳》及《意外發現的一天》等熱門韓劇，成功擺脫童星的標籤。今年四月，他透過經紀公司宣布將和圈外女友結婚的消息，而今日，正是他的大喜之日。而當年鬼靈精怪的「美月」則由金成恩飾演，如今34歲的她已於2024年與圈外男友結婚，不過她曾坦言，因父親生意失敗，自己年輕時便扛下家中經濟壓力，甚至為了增加曝光與收入，在2015年接拍限制級電影《花樣女鬼》，一度掀起爭議，如今的她仍未放棄演員夢，希望未來能透過舞台劇重返螢光幕。至於飾演「義燦」的金成敏，則與當年不少童星一樣，長大後逐漸淡出演藝圈，近年鮮少公開露面。除了童星群掀回憶殺，劇中資深演員近況同樣令人感慨，飾演美月媽媽的朴美善近期傳出罹患乳癌，已暫停所有工作專心接受治療；而飾演爸爸的朴英奎，多年來無法走出喪子之痛，前陣子在節目中看到AI模擬的「兒子長大模樣」時當場淚崩，令人鼻酸。另外，劇中外婆角色鮮于龍女則積極經營YouTube頻道，日前更邀請金成恩上節目敘舊，暢聊25年前拍攝《順風婦產科》的幕後故事，勾起大批觀眾青春回憶。