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美國時間23日晚間白宮附近傳出槍聲，白宮現場媒體在聽聞連續十多起槍聲後迅速逃竄，被帶進白宮新聞發布室躲避，槍手在美國特勤局人員鎖定後擊斃。事發當下川普正在白宮，這是他近期面對的第三起槍擊事件。他也在槍擊案後發聲，調侃這些槍手可能對白宮這棟建築有很重的執念。根據美聯社報導，美國特勤局表示，一名男子在當地時間週六在白宮安全檢查站附近開槍，被還擊的特勤人員擊斃。這是過去一個月內發生在川普所在處附近的第三起槍擊事件。執法部門在X平台聲明中提到，這名男子於美國東部時間下午6點剛過不久，在賓夕法尼亞大道和第17街附近從包包裡掏出武器並開始射擊。特勤局特工擊中了男子，槍手送醫後不治身亡。一名執法官員表示，嫌疑人已被確認為 21 歲的貝斯特（Nasire Best）。根據哥倫比亞特區法院的記錄，貝斯特於 2025 年 7 月被捕，當時他試圖未經授權進入白宮的另一個檢查站，不聽從警官的停車命令聲稱自己是耶穌基督，還表示他想被逮捕。路透與CNN等媒體提到，這名槍擊嫌犯被認定為「情緒不穩定人士」，曾被法院發布禁止接近令，該命令通常禁止被告在審判前接近特定人員或區域，目前案情尚待釐清。川普於Truth Social發文表示，「感謝我們偉大的特勤局與執法部門，今晚針對一名持槍歹徒迅速且專業地採取行動。此人有暴力前科，可能對我們國家最受珍視的這棟建築懷有執念。這名槍手在白宮大門附近與特勤局特工交火後已被擊斃。」川普提到，這起事件距離白宮記者晚宴槍擊事件僅過去一個月，也再次顯示，對於所有的總統而言，建立一個將成為華盛頓特區史上最安全、最嚴密防護空間的重要性。