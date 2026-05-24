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台鐵第一線運務人員制服即將全面換新！台鐵表示，將投入約8400萬元辦理115年至118年度運務制服採購案，預計今年底起陸續發放給車站及列車乘務等第一線服務人員。台鐵指出，運務制服原則上每4年換發一次，此次採購案自114年5月起，已陸續與車站、乘務人員召開會議，並邀請外部專家學者提供建議，將實際需求納入評選條件，採最有利標方式公開招標。在制服設計方面，台鐵表示，新版制服整體樣式與配色大致維持現行風格，但將針對細節與機能性進行優化。其中，男女冬夏長褲布料都將加入彈性纖維，提升穿著舒適度；女性制帽也重新設計，希望整體外型更加美觀。此外，防寒外套也將改版，採用兩件式設計，內裡搭配可拆式活動背心，提升保暖與實用性。台鐵強調，希望透過剪裁與功能面的調整，兼顧美觀與工作需求。目前廠商正進行制服套量作業，並以樣品帽款及防寒外套協助員工確認尺寸，預計最快今年底開始正式發放新版制服。